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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро подорожчало, долар стабільний: курс валют в Україні на 5 жовтня

курс євро
Фото: Pexels

У четвер, 5 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,43 грн/€1. Це на 10 копійок дорожче, ніж день тому.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,6 грн/$1. Він зріс на одну копійку.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 05.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,40 39,70
Долар 36,61 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,10
Долар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,40 40,40
Долар 37,50 38,10

Відмова НБУ від фіксованого курсу

Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.

У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.

Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс долара
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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
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