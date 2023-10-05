Євро подорожчало, долар стабільний: курс валют в Україні на 5 жовтня

У четвер, 5 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,43 грн/€1. Це на 10 копійок дорожче, ніж день тому.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,6 грн/$1. Він зріс на одну копійку.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 05.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,75 40,75 Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 40,95 Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,40 39,70 Долар 36,61 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,10 Долар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,40 40,40 Долар 37,50 38,10

Відмова НБУ від фіксованого курсу

Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.

У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.

Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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