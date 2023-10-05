Євро подорожчало, долар стабільний: курс валют в Україні на 5 жовтня
У четвер, 5 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,43 грн/€1. Це на 10 копійок дорожче, ніж день тому.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,6 грн/$1. Він зріс на одну копійку.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 05.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,95
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,40
|39,70
|Долар
|36,61
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,10
|Долар
|37,40
|37,84
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,40
|40,40
|Долар
|37,50
|38,10
Відмова НБУ від фіксованого курсу
Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.
У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.
Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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