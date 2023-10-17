Налоги для ФЛП в 2024 году: чего ожидать – объясняет бухгалтер

Физические лица-предприниматели всех групп будут платить большие налоги в следующем году, поскольку размер некоторых зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Налоги для ФЛП в 2024 году: чего ждать – читайте в материале.

Налоги для ФЛП в 2024 году: что известно

Бухгалтер Елена Литвин отмечает, что статьями 7 и 8 проекта закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2024 год от 15.09.2023 № 10000 предусмотрено повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 2024 год. Так, минимальная заработная плата в месячном размере составляет:

с 01.01.2024 — 7 100 грн;

с 01.04.2024 — 8 000 грн.

Ставки единого налога в соответствии с п. 293.1 НКУ неизменны в течение всего года. Следовательно, ФЛП будут исправно платить в бюджет в течение 2024 года единый налог в определенных размерах.

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“упрощенцы” первой группы – 302,80 грн в месяц (до 10% от размера прожиточного минимума);

“упрощенцы” второй группы – 1 420,00 грн. (до 20% от размера минимальной зарплаты).

Следует уточнить, что размер ставки единого налога для ФЛП первой и второй групп устанавливают местные советы. Поэтому для определенных видов деятельности они могут быть ниже максимального уровня, прописанного в НКУ.

А вот плательщики единого налога третьей группы и дальше будут платить его в размере 5% от дохода или 3% дохода (если зарегистрированы плательщиками НДС).

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