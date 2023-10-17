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Економіка
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Податки для ФОП у 2024 році: чого очікувати – пояснює бухгалтер

Податки для ФОП у 2024 році: чого очікувати – пояснює бухгалтер
Фото: Unsplash

Вже відомо, що фізичні особи-підприємці усіх груп будуть платити більші податки у наступному році, оскільки розмір деяких з них залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Податки для ФОП у 2024 році: чого очікувати – читайте в матеріалі.

Податки для ФОП у 2024 році: що відомо

Бухгалтер Олена Литвин зазначає, що статтями 7 та 8 проєкту Закону України Про Державний бюджет України на 2024 рік від 15.09.2023 № 10000 передбачили підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на 2024 рік. Так, мінімальна заробітна плата (МЗП) у місячному розмірі становить:

  • з 01.01.2024 — 7 100 грн;
  • з 01.04.2024 — 8 000 грн.

Ставки єдиного податку відповідно до п. 293.1 ПКУ є незмінними протягом усього року. Отже, ФОПи справно платитимуть до бюджету протягом 2024 року єдиний податок у певних розмірах.

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Податки для ФОП у 2024 році: точні суми

  • спрощенці першої групи – 302,80 грн на місяць (до 10% від розміру прожиткового мінімуму);
  • спрощенці другої групи – 1420,00 грн (до 20% від розміру мінімальної зарплати).

Варто уточнити, що розмір ставки єдиного податку для ФОПів першої та другої груп встановлюють місцеві ради. Тому для певних видів діяльності, вони можуть бути нижчими, ніж максимальний рівень, прописаний в ПКУ.

А от платники єдиного податку третьої групи й надалі сплачуватимуть його у розмірі 5% від доходу чи 3 % доходу (якщо зареєстровані платниками ПДВ).

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