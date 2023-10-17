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Открытие карты в Монобанке онлайн и оффлайн – пошаговая инструкция

Карта Монобанку

Монобанк работает только в режиме онлайн, соответственно оформление карт этого финучреждения происходит дистанционно — то есть через приложение в смартфоне, что очень удобно и занимает минимум времени.

Однако это можно сделать и оффлайн, купив карту на кассе супермаркета за 50 грн и активировав ее.

Как оформить карту в Монобанке онлайн — инструкция

Чтобы открыть счет и получить карту, нужно всего несколько шагов. Это займет 10-15 минут вашего времени.

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Шаг 1 — Загружаем приложение Monobank на смартфон

Для этого находим на Play Market необходимое нам приложение, устанавливаем на свой мобильный телефон и открываем. После этого надо зарегистрироваться.

Як відкрити картку в Монобанку

Шаг 2 — Регистрация и верификация в приложении

Прежде всего указываем свой номер телефона. После чего вам придет СМС с кодом подтверждения, который необходимо ввести в приложении.

Як відкрити картку в Монобанку

Шаг 3 — Оформление карты

После верификации вам предложат стать клиентом. Для этого нужен идентификационный код (ИНН) и паспорт, который фотографируете через приложение и загружаете. Свои документы можно также загрузить из Дії, если она уже установлена.

Як відкрити картку в Монобанку

Важно! Если вы хотите получить кредитный лимит, нужно дополнительно отсканировать справку о зарплате за полгода.

Як відкрити картку в Монобанку

Далее вам предложат ответить на несколько вопросов. Это необходимо, чтобы банк мог установить справедливый кредитный лимит.

После этого в приложении появится ваша виртуальная карта. Для входа надо создать персональный PIN-код. Вот и все.

Як відкрити картку в Монобанку

Шаг 4 — Получение физической карты

После оформления карты ее можно получить в предложенных точках выдачи, но заказывать не надо. Просто приходите по выбранному вам адресу с оригиналами документов, подписываете договор и забираете карту.

Как получить карту Монобанка оффлайн

Получить карту Монобанка оффлайн очень просто. Заходите в ближайший супермаркет и покупаете на кассе за 50 грн.

Сканируете на смартфон QR-код на упаковке. После этого у вас появится возможность ее активировать. Для этого опять же загружаете приложение Monobank и следуете инструкциям, то есть, как описано выше, а 50 грн уже на вашей карте.

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Фото: Монобанк

Банк, монобанк
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