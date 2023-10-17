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Відкриття картки у Монобанку онлайн та офлайн – покрокова інструкція

Карта Монобанку

Монобанк працює лише в режимі онлайн, відповідно оформлення карток цієї фінустанови відбувається дистанційно – тобто через додаток у смартфоні, що дуже зручно та забирає мінімум часу.

Проте це можна зробити і офлайн, купивши картку на касі супермаркету за 50 грн і активувавши її.

Як оформити картку в Монобанку онлайн – інструкція

Щоб відкрити рахунок та отримати картку, потрібно всього кілька кроків. Це займе 10-15 хвилин вашого часу.

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Крок 1 – Завантажуємо додаток Monobank на смартфон

Для цього знаходимо на Play Market необхідний нам застосунок, встановлюємо на свій мобільний телефон та відкриваємо. Після цього треба зареєструватися.

Як відкрити картку в Монобанку

Крок 2 – Реєстрація та верифікація у додатку

Передусім вказуємо свій номер телефону. Після чого вам прийде СМС із кодом підтвердження, який необхідно ввести у додатку.

Як відкрити картку в Монобанку

Крок 3 – Оформлення картки

Після верифікації вам запропонують стати клієнтом. Для цього потрібен ідентифікаційний код (ІПН) і паспорт, який фотографуєте через додаток і завантажуєте. Свої документи можна також завантажити з Дії, якщо вона вже встановлена.

Як відкрити картку в Монобанку

Важливо! Якщо ви хочете отримати кредитний ліміт, потрібно додатково відсканувати довідку про зарплатню за пів року.

Як відкрити картку в Монобанку

Далі вам запропонують відповісти на кілька запитань. Це необхідно, щоб банк міг встановити справедливий кредитний ліміт.

Після цього у додатку з’явиться ваша віртуальна карта. Для входу треба створити персональний PIN-код. От і все.

Як відкрити картку в Монобанку

Крок 4 – Отримання фізичної картки

Після оформлення картки її можна також отримати у запропонованих точках видачі, але замовляти не треба. Просто приходите за обраною вам адресою з оригіналами документів, підписуєте договір та забираєте картку.

Як отримати картку Монобанку офлайн

Отримати карту Монобанку офлайн дуже просто. Заходите до найближчого супермаркету та купуєте на касі за 50 грн.

Скануєте на смартфон QR-код на упаковці. Після цього у вас з”явиться можливість її активувати. Для цього знову ж таки завантажуєте застосунок Monobank і дотримуєтеся інструкцій, тобто, як описано вище, а 50 грн вже на вашій картці.

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Фото: Монобанк

Банк, монобанк
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