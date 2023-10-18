Доллар и евро резко подорожали: курс валют в Украине 18 октября
В среду, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,55 грн/€1. Евро подорожало на 27 копеек.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,45 грн/$1. Он подорожал на 12 копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 18.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,107
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,40
|39,65
|Доллар
|36,37
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,05
|Доллар
|37,40
|37,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,40
|40,30
|Доллар
|37,40
|37,95
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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