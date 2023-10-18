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Доллар и евро резко подорожали: курс валют в Украине 18 октября

євро
Фото: Pixabay

В среду, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,55 грн/€1. Евро подорожало на 27 копеек.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,45 грн/$1. Он подорожал на 12 копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 18.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,55
Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,107
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,40 39,65
Доллар 36,37 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 40,05
Доллар 37,40 37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,40 40,30
Доллар 37,40 37,95
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Доллар и евро резко подорожали: курс валют в Украине 18 октября

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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