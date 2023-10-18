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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар та євро різко здорожчали: курс валют в Україні 18 жовтня

євро
Фото: Pixabay

У середу, 18 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,55 грн/€1. Євро здорожчало на 27 копійок.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,45 грн/$1. Він здорожчав на 12 копійок.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 18.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,107
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,40 39,65
Долар 36,37 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 40,05
Долар 37,40 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,40 40,30
Долар 37,40 37,95
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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