Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Долар та євро різко здорожчали: курс валют в Україні 18 жовтня
У середу, 18 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,55 грн/€1. Євро здорожчало на 27 копійок.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,45 грн/$1. Він здорожчав на 12 копійок.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют у банках України 18.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,55
|Долар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,107
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,40
|39,65
|Долар
|36,37
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,05
|Долар
|37,40
|37,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,40
|40,30
|Долар
|37,40
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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