Более чем на 300 млрд: Зеленский одобрил увеличение расходов на оборону в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о значительном увеличении расходов госбюджета на 2023 год – на 322,6 млрд грн. Большинство средств пойдет на оборону.

На сайте Верховной Рады отмечается, что документ №10038 возвращен с подписью главы государства.

Закон приняли для дальнейшего осуществления мер, “направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, и решение других первоочередных вопросов”.

Сейчас смотрят

Документ предусматривает дополнительные расходы для сектора безопасности и обороны и социальной поддержки населения.

На какие сферы направят средства

На сферу нацбезопасности и обороны хотят дополнительно направить более 302 млрд грн.

211 млрд грн – Министерству обороны;

79 млрд грн – Министерству внутренних дел;

4,2 млрд грн – Службе безопасности Украины;

4,3 млрд грн – Минстратегпрому;

2,5 млрд грн – Главному управлению разведки Минобороны;

570 млн грн – Госспецсвязи;

500 млн грн – Службе внешней разведки;

230,5 млн грн – Управлению государственной охраны.

Министерство соцполитики дополнительно получит 16,5 млрд грн – для выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), поскольку их количество постоянно увеличивается.

Министерству иностранных дел Украины выделяют еще 1,3 млрд грн. Ведомство должно направить их на расширение дипломатического присутствия в странах Африки и Аравийского полуострова, для усиления защиты прав украинцев за рубежом, а также для обеспечения юридического сопровождения дел Украины против РФ в Международном суде ООН и в Арбитражных трибуналах по морскому праву.

Министерству образования и науки дополнительно выделяют 572 млн грн (в частности, для издания и приобретения учебников).

Министерство энергетики получит 350 млн грн.

Как известно, 19 октября Верховная Рада приняла в первом чтении государственный бюджет на 2024 год. На сектор обороны и безопасности планируют направить 1,692 млрд грн. Это 21,6% ВВП Украины.

Источник : Верховная Рада

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.