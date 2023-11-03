Евро резко подорожал, доллар стабильный: курс валют на 3 ноября

Нацбанк Украины установил на пятницу, 3 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,27 грн/$1. Стоимость не изменилась по сравнению со вчерашним банковским днем.

Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,67 грн/€1. То есть она подорожала на 44 копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках 03.11.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,25 40,25 Доллар 37 37,6

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40 41 Доллар 37,45 37,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,45 39,85 Доллар 36,26 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,1 40 Доллар 37,1 37,62

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,15 40,05 Доллар 37,1 37,67

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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