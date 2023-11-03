Євро різко подорожчало, долар стабільний: курс валют на 3 листопада
Нацбанк України встановив на п’ятницю, 3 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/$1. Вартість не змінилася порівняно з учорашнім банківським днем.
Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,67 грн/€1. Тобто вона здорожчала на 44 копійки.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках 03.11.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,25
|Долар
|37
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|37,45
|37,95
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,45
|39,85
|Долар
|36,26
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,1
|40
|Долар
|37,1
|37,62
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,15
|40,05
|Долар
|37,1
|37,67
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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