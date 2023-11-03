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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро різко подорожчало, долар стабільний: курс валют на 3 листопада

Євро різко подорожчало, долар стабільний: курс валют на 3 листопада
Фото: Depositphotos

Нацбанк України встановив на п’ятницю, 3 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/$1. Вартість не змінилася порівняно з учорашнім банківським днем.

Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,67 грн/€1. Тобто вона здорожчала на 44 копійки. 

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках 03.11.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,25
Долар 37 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,45 37,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,45 39,85
Долар 36,26 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,1 40
Долар 37,1 37,62

Курс валют в УкрСиббанку:

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Валюта Купівля Продаж
Євро 39,15 40,05
Долар 37,1 37,67
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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