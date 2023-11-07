Доллар подешевел на более чем 10 копеек: курс валют в Украине 7 ноября
Нацбанк Украины установил на вторник, 7 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,04 грн/$1. Это на 13 копеек дешевле, чем до выходных.
Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,72 грн/€1. То есть она подешевела на одну копейку.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках 07.11.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|36,85
|37,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|40,85
|Доллар
|37,25
|37,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,66
|40,00
|Доллар
|36,04
|37,30
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,2
|Доллар
|37,1
|37,52
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,40
|40,30
|Доллар
|37,1
|37,60
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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