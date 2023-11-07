Доллар подешевел на более чем 10 копеек: курс валют в Украине 7 ноября

Нацбанк Украины установил на вторник, 7 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,04 грн/$1. Это на 13 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,72 грн/€1. То есть она подешевела на одну копейку.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках 07.11.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,4 40,4 Доллар 36,85 37,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,85 40,85 Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,66 40,00 Доллар 36,04 37,30

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,10 40,2 Доллар 37,1 37,52

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,40 40,30 Доллар 37,1 37,60

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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