Долар подешевшав на більш ніж 10 копійок: курс валют в Україні 7 листопада
Нацбанк України встановив на вівторок, 7 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/$1. Це на 13 копійок дешевше, ніж до вихідних.
Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,72 грн/€1. Тобто вона подешевшала на одну копійку.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках 07.11.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,4
|40,4
|Долар
|36,85
|37,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|40,85
|Долар
|37,25
|37,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,66
|40,00
|Долар
|36,04
|37,30
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,2
|Долар
|37,1
|37,52
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,40
|40,30
|Долар
|37,1
|37,60
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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