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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар подешевшав на більш ніж 10 копійок: курс валют в Україні 7 листопада

Долар подешевшав на більш ніж 10 копійок: курс валют в Україні 7 листопада
Фото: Depositphotos

Нацбанк України встановив на вівторок, 7 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/$1. Це на 13 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,72 грн/€1. Тобто вона подешевшала на одну копійку. 

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках 07.11.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,4 40,4
Долар 36,85 37,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 40,85
Долар 37,25 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,66 40,00
Долар 36,04 37,30

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 40,2
Долар 37,1 37,52

Курс валют в УкрСиббанку:

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Валюта Купівля Продаж
Євро 39,40 40,30
Долар 37,1 37,60
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
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