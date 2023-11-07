Долар подешевшав на більш ніж 10 копійок: курс валют в Україні 7 листопада

Нацбанк України встановив на вівторок, 7 листопада, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/$1. Це на 13 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Курс євровалюти встановлено сьогодні на рівні 38,72 грн/€1. Тобто вона подешевшала на одну копійку.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках 07.11.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,4 40,4 Долар 36,85 37,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,85 40,85 Долар 37,25 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,66 40,00 Долар 36,04 37,30

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,10 40,2 Долар 37,1 37,52

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,40 40,30 Долар 37,1 37,60

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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