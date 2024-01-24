Для реагирования на жалобы предпринимателей: зачем создают Совет по поддержке бизнеса

Министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона Єдині новини объяснила, какие изменения предусмотрены решением СНБО относительно экономической безопасности и стабильности во время военного положения, включающим создание Совета по поддержке бизнеса.

— Эти изменения состоят из трех основных блоков и предусматривают прежде всего совершенствование законодательства, установление формата работы бизнеса и власти, а также ограничение проверок, что важно на время проведения этих изменений законодательства сроком до трех месяцев, — сказала она, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

Что касается законодательных изменений — речь идет о представлении правительством в парламент в течение трех месяцев законопроекта о внесении изменений в закон о БЭБ (Бюро экономической безопасности) или же совершенствование его механизма для консолидации работы с преступлениями, которые посягают на экономику государства, в едином органе.

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— Также будет предлагаться и обсуждаться с бизнес-сообществом ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, — добавила она.

Свириденко отметила, что второй блок, который касается обеспечения регулярной коммуникации, предусматривает создание при президенте Совета по поддержке бизнеса на период действия военного положения.

— Этот совет будет способствовать быстрому реагированию на жалобы предпринимателей и решению их насущных проблем. Туда войдут представители реального сектора экономики, крупных и средних украинских компаний из разных отраслей. Главная задача совета — координировать усилия бизнеса и власти, чтобы наша экономика крепла и мы друг друга слышали, — объяснила глава Минэкономики.

Относительно ограничения проверок, по мнению Свириденко, это важная мера, потому что нужно время на разработку изменений.

— Офису генпрокурора, ГБР, Нацполиции, СБУ и БЭБ будет рекомендовано в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или негативно повлияют на работу предприятий. Этот мораторий будет действовать три месяца, — подытожила она.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители бизнеса.

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