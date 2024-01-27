В Совет по вопросам поддержки предпринимательства вошли основатели Новой почты и Monobank – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

Об этом говорится в соответствующем указе №30/2024, который был обнародован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Совет по вопросам поддержки предпринимательства образуется с целью консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, а также сохранения и развития предпринимательского потенциала.

Сейчас смотрят

Указ реализуется согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 23 января 2024 года.

Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения образуется как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Основными задачами Совета в указе названы:

системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики по соблюдению гарантий права на предпринимательство, наработка по результатам такого анализа и внесение на рассмотрение президенту Украины предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;

рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства Украины относительно осуществления деятельности субъектов хозяйствования;

содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению лучшего международного опыта.

В состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства вошли:

Бородатюк Артем — соучредитель ООО НЕТПИК;

Гороховский Олег — соучредитель ООО ФИНТЕХ БЕНД;

Ефименко Константин — президент ООО БИОФАРМА ПЛАЗМА;

Кицмей Тарас — член совета представителей Ассоциации Информационные технологии Украины, совладелец ООО СОФТСЕРВ;

Климов Вячеслав — президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО НОВАЯ ПОЧТА;

Конотопский Александр — член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ;

Олейник Дмитрий — председатель Совета Федерации работодателей Украины.

Согласно указу, обеспечение деятельности Совета возлагается на Офис президента Украины, а сам указ вступает в силу со дня его публикации, то есть 26 января.

Напомним, решение о создании соответствующего Совета президент Владимир Зеленский объявил во время обращения к украинскому народу в пятницу, 26 января. Объясняя свою мотивацию, президент отметил необходимость улучшения коммуникации между властью и бизнесом.

— Сегодня мы даем старт основанию нового механизма коммуникации с предпринимателями. И не только с теми, кто больше всего заметен. Основываем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия, — сообщил он.

В обращении глава государства добавил, что организовать работу платформы будет правительство вместе с Офисом президента, а также областными государственными администрациями и экспертами.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.