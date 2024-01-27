В Совет по вопросам поддержки предпринимательства вошли основатели Новой почты и Monobank – указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.
Об этом говорится в соответствующем указе №30/2024, который был обнародован на сайте Офиса президента.
Отмечается, что Совет по вопросам поддержки предпринимательства образуется с целью консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, а также сохранения и развития предпринимательского потенциала.
Указ реализуется согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 23 января 2024 года.
Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения образуется как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.
Основными задачами Совета в указе названы:
- системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики по соблюдению гарантий права на предпринимательство, наработка по результатам такого анализа и внесение на рассмотрение президенту Украины предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;
- рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства Украины относительно осуществления деятельности субъектов хозяйствования;
- содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению лучшего международного опыта.
В состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства вошли:
- Бородатюк Артем — соучредитель ООО НЕТПИК;
- Гороховский Олег — соучредитель ООО ФИНТЕХ БЕНД;
- Ефименко Константин — президент ООО БИОФАРМА ПЛАЗМА;
- Кицмей Тарас — член совета представителей Ассоциации Информационные технологии Украины, совладелец ООО СОФТСЕРВ;
- Климов Вячеслав — президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО НОВАЯ ПОЧТА;
- Конотопский Александр — член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ;
- Олейник Дмитрий — председатель Совета Федерации работодателей Украины.
Согласно указу, обеспечение деятельности Совета возлагается на Офис президента Украины, а сам указ вступает в силу со дня его публикации, то есть 26 января.
Напомним, решение о создании соответствующего Совета президент Владимир Зеленский объявил во время обращения к украинскому народу в пятницу, 26 января. Объясняя свою мотивацию, президент отметил необходимость улучшения коммуникации между властью и бизнесом.
— Сегодня мы даем старт основанию нового механизма коммуникации с предпринимателями. И не только с теми, кто больше всего заметен. Основываем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия, — сообщил он.
В обращении глава государства добавил, что организовать работу платформы будет правительство вместе с Офисом президента, а также областными государственными администрациями и экспертами.