До Ради з питань підтримки підприємництва увійшли засновники Нової пошти та Monobank – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у відповідному указі №30/2024, який було оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Раду з питань підтримки підприємництва утворюється з метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, а також збереження та розвитку підприємницького потенціалу.

Зараз дивляться

Указ реалізується згідно із рішенням Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) від 23 січня 2024 року.

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану утворюється як консультативно-дорадчий орган при президентові України.

Основними завданнями Ради в указі названі:

системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;

розгляд законопроєктів із питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб’єктів господарювання;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями, що представляють їхні інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

У склад Ради з питань підтримки підприємництва увійшли:

Бородатюк Артем – співзасновник ТОВ НЕТПІК;

Гороховський Олег – співзасновник ТОВ ФІНТЕХ БЕНД;

Єфименко Костянтин – президент ТОВ БІОФАРМА ПЛАЗМА;

Кицмей Тарас – член ради представників Асоціації Інформаційні технології України, співвласник ТОВ СОФТСЕРВ;

Климов Вячеслав – президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ НОВА ПОШТА;

Конотопський Олександр – член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ;

Олійник Дмитро – голова Ради Федерації роботодавців України.

Згідно з указом, забезпечення діяльності Ради покладається на Офіс президента України, а сам указ набуває чинності з дня його публікації, тобто 26 січня.

Нагадаємо, рішення про утворення відповідної Ради президент Володимир Зеленський оголосив під час звернення до українського народу у п’ятницю, 26 січня. Пояснюючи свою мотивацію, президент наголосив на необхідності покращення комунікації між владою та бізнесом.

– Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства, – повідомив він.

У зверненні глава держави додав, що організувати роботу платформи буде уряд разом з Офісом президента, а також обласними державними адміністраціями й експертами.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.