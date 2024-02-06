Полный драфт программы на выделение €50 млрд Украине от ЕС уже готов — Свириденко
Полный драфт программы о выделении Украине поддержки в размере €50 млрд от Европейского Союза уже готов. Сейчас идет триалог между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом по его окончательному утверждению.
Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.
Драфт поддержки Украины от ЕС
— Украина благодарна ЕС за выделенный недавно пакет помощи в размере €50 млрд, которые будут заложены на реализацию программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года, — объяснила министр экономики.
По словам Свириденко, план включает 144 показателя, 45 из которых планируют достичь в течение 2024 года.
Куда пойдут €50 млрд
Реализация средств в рамках Ukraine Facility будет происходить по трем компонентам, объяснила ранее Юлия Свириденко в комментарии ведущему национального телемарафона Вадиму Карпьяку.
Среди них: прямая поддержка бюджета — €39 млрд, специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах — €8 млрд, техническая поддержка и покрытие процентов по кредитам в рамках программы — €3 млрд.
В 2024 году Украина рассчитывает получить первые €18 млрд в рамках поддержки Европейского Союза, подчеркнула министр экономики.
Интеграция в рынок ЕС
Во время встречи Свириденко и посол Матернова обсудили вопросы внешней политики и интеграцию Украины в рынок Европейского Союза.
Речь шла о приостановлении импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС, усиление экспортного потенциала, возможностей льготного экспорта отечественных товаров на перспективные внешние рынки, углубление зоны свободной торговли Украина-ЕС на 2023-2024 годы.