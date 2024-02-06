Полный драфт программы на выделение €50 млрд Украине от ЕС уже готов — Свириденко

Полный драфт программы о выделении Украине поддержки в размере €50 млрд от Европейского Союза уже готов. Сейчас идет триалог между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом по его окончательному утверждению.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.

Драфт поддержки Украины от ЕС

— Украина благодарна ЕС за выделенный недавно пакет помощи в размере €50 млрд, которые будут заложены на реализацию программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года, — объяснила министр экономики.

По словам Свириденко, план включает 144 показателя, 45 из которых планируют достичь в течение 2024 года.

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Куда пойдут €50 млрд

Реализация средств в рамках Ukraine Facility будет происходить по трем компонентам, объяснила ранее Юлия Свириденко в комментарии ведущему национального телемарафона Вадиму Карпьяку.

Среди них: прямая поддержка бюджета — €39 млрд, специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах — €8 млрд, техническая поддержка и покрытие процентов по кредитам в рамках программы — €3 млрд.

В 2024 году Украина рассчитывает получить первые €18 млрд в рамках поддержки Европейского Союза, подчеркнула министр экономики.

Интеграция в рынок ЕС

Во время встречи Свириденко и посол Матернова обсудили вопросы внешней политики и интеграцию Украины в рынок Европейского Союза.

Речь шла о приостановлении импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС, усиление экспортного потенциала, возможностей льготного экспорта отечественных товаров на перспективные внешние рынки, углубление зоны свободной торговли Украина-ЕС на 2023-2024 годы.

Источник : Кабмин

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