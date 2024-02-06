Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Срочно
Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
Мы рекомендуем
Электронный кабинет призывника: юрист рассказала, когда и как они могут заработать
Alyona Alyona & Jerry Heil едут на Евровидение-2024 от Украины
Экономика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Полный драфт программы на выделение €50 млрд Украине от ЕС уже готов — Свириденко

курс євро
Фото: Pixabay

Полный драфт программы о выделении Украине поддержки в размере €50 млрд от Европейского Союза уже готов. Сейчас идет триалог между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом по его окончательному утверждению.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.

Драфт поддержки Украины от ЕС

— Украина благодарна ЕС за выделенный недавно пакет помощи в размере €50 млрд, которые будут заложены на реализацию программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года, — объяснила министр экономики.

По словам Свириденко, план включает 144 показателя, 45 из которых планируют достичь в течение 2024 года.

Сейчас смотрят

Куда пойдут €50 млрд

Реализация средств в рамках Ukraine Facility будет происходить по трем компонентам, объяснила ранее Юлия Свириденко в комментарии ведущему национального телемарафона Вадиму Карпьяку.

Смотрите также
Стало известно, когда Украина получит первый транш в рамках программы на €50 млрд от ЕС
курс євро

Среди них: прямая поддержка бюджета — €39 млрд, специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах — €8 млрд, техническая поддержка и покрытие процентов по кредитам в рамках программы — €3 млрд.

В 2024 году Украина рассчитывает получить первые €18 млрд в рамках поддержки Европейского Союза, подчеркнула министр экономики.

Интеграция в рынок ЕС

Во время встречи Свириденко и посол Матернова обсудили вопросы внешней политики и интеграцию Украины в рынок Европейского Союза.

Речь шла о приостановлении импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС, усиление экспортного потенциала, возможностей льготного экспорта отечественных товаров на перспективные внешние рынки, углубление зоны свободной торговли Украина-ЕС на 2023-2024 годы.

Читайте также
Без этой поддержки мы можем потерять то, что имеем — Зеленский о €50 млрд от ЕС
Володимир Зеленський

Источник: Кабмин
Європейський Союз, Война в Украине, Деньги, Підтримка України, Украина-ЕС, Юлія Свириденко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Силы беспилотных систем: Мусиенко объяснил, как это поможет ВСУ на поле боя
Полный драфт программы на выделение €50 млрд Украине от ЕС уже готов — Свириденко
Мобилизация аспирантов и студентов 2024: изменения нового законопроекта 10449
студент
Лубинец сделал заявление по законопроекту о мобилизации №10449 после срочного совещания с Умеровым
Полный драфт программы на выделение €50 млрд Украине от ЕС уже готов — Свириденко
Leopard, ПВО Skynex и снаряды: что передаст Rheinmetall в течение двух лет ВСУ
ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь