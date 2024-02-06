Повний драфт програми на виділення €50 млрд Україні від ЄС вже готовий – Свириденко

Повний драфт програми про виділення Україні підтримки у розмірі €50 млрд від Європейського Союзу вже готовий. Зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом щодо його остаточного затвердження.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

Драфт підтримки України від ЄС

– Україна вдячна ЄС за виділений нещодавно пакет допомоги в розмірі €50 млрд, які будуть закладені на реалізацію програми Ukraine Facility на найближчі чотири роки, – пояснила міністр економіки.

За словами Свириденко, план включає 144 показники, 45 з яких планують досягнути протягом 2024 року.

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Куди спрямують €50 млрд

Реалізація коштів в рамках Ukraine Facility відбуватиметься за трьома компонентами, пояснила раніше Юлія Свириденко в коментарі ведучому національного телемарафону Вадиму Карп’яку.

Серед них: пряма підтримка бюджету – €39 млрд, спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – €8 млрд, технічна підтримка та покриття відсотків за кредитами в рамках програми – €3 млрд.

У 2024 році Україна розраховує отримати перші €18 млрд в рамках підтримки Європейського Союзу, наголосила міністр економіки.

Інтеграція до ринку ЄС

Під час зустрічі Свириденко і посол Матернова обговорили питання зовнішньої політики та інтеграцію України до ринку Європейського Союзу.

Йшлося про призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС, посилення експортного потенціалу, можливостей пільгового експорту вітчизняних товарів на перспективні зовнішні ринки, поглиблення зони вільної торгівлі Україна-ЄС на 2023-2024 роки.

Джерело : Урядовий портал

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