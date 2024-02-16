Минимальная зарплата в 2024 году — размер
Украинское правительство одобрило повышение минимальной заработной платы с 2024 года. Соответствующие изменения заложены в государственный бюджет на 2024 год.
Минимальная зарплата в 2024 году будет повышаться дважды:
- с 1 января – до 7 100 грн в месяц или 42,6 грн в час;
- с 1 апреля – до 8 000 грн в месячном размере или в почасовом размере – до 48 грн.
Согласно прогнозам Министерства финансов, среднемесячная заработная плата в 2024 году будет составлять 21 809 грн.
Как известно, размер налогов зависит от минимальной зарплаты. Так, физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) придется платить единый социальный взнос (ЕСВ) с 1 января в размере 1 562 грн, а с 1 апреля — 1 760 грн.
Также с 1 января повысился и прожиточный минимум до 2 920 грн на одного человека в расчете на месяц.
Согласно бюджету на 2024 год, главным приоритетом является оборона и безопасность Украины, на которые уйдет почти половина всех расходов. Другие приоритеты государства – социальная отрасль, образование, медицина и поддержка ветеранов.
В то же время расходы в бюджете-2024 на выборы в Украине в следующем году не предусмотрены.