НБУ запретил банкам и ломбардам принимать в залог дроны и тепловизоры

Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам и небанковским финучреждениям с 4 мая принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Ломбардам запрещено принимать в залог дроны

Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к порядку осуществления госконтроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабмина от 28 января 2004 года №86 (с изменениями).

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Соответствующие изменения утвердили в постановление правления НБУ от 2 мая 2024 года №51. Они вступают в силу с 4 мая 2024 года.

В этот список, в частности, входят: беспилотные летательные аппараты (БпЛА), приборы ночного видения, тепловизоры и тому подобное.

В НБУ отметили, что запрет вводится во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 апреля 2024 года О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет.

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