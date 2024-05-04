НБУ объявил крупнейшие валютные смягчения с начала большой войны: что включают

Национальный банк Украины объявил о внедрении крупнейшего пакета смягчений валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Указано, что целью этих изменений является улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну.

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Соответствующие изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка.

Смягчение валютных ограничений для предприятий

Изменения будут касаться нескольких направлений.

В частности, отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

Нацбанк обеспечивает возможность бизнесу покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг.

Регулятор обратится к правительству с предложением об отмене постановления от 24 февраля 2022 года №153 “Об отдельных вопросах по обеспечению осуществления импорта”, которое в соответствии с изменениями теряет актуальность.

НБУ отдельно обеспечил возможность бизнеса покупать валюту и переводить средства за границу для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, а также членских взносов.

Во-вторых, обеспечена возможность бизнеса репатриировать “новые” дивиденды.

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленные по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января этого года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала.

В то же время ежемесячный лимит для репатриации “новых” дивидендов установлен на уровне 1 млн евро.

Также предоставлена возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде.

Юридические лица и ФЛП смогут переводить средства за границу для расчетов по договорам лизинга/аренды без дополнительных ограничений относительно предмета операции, а также даты заключения договора. Ранее такое разрешение распространялось только в отношении транспортных средств.

Кроме того, смягчаются ограничения в части погашения “новых” внешних кредитов.

Так, НБУ упрощает условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата “новых” внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

В частности, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования “новым” кредитом, при достижении которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита.

Также бизнес сможет покупать иностранную валюту для уплаты процентов по “новым” кредитам, независимо от срока пользования кредитом.

В-пятых, предоставлена возможность погашать проценты по “старым” внешним кредитам.

Резиденты-заемщики смогут переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по “старым” внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

В рамках одного договора для просроченных (по состоянию на 01 мая 2024 года) процентных платежей предоставлена возможность переводить не более 1 млн евро за один календарный квартал. При этом это ограничение не будет применяться к будущим плановым процентным платежам.

Условия проведения таких операций:

отсутствие просроченной задолженности по соответствующему кредитному договору по состоянию на 24 февраля 2022 года;

запрещено осуществлять покупку и перевод средств за счет кредитов или займов, полученных от резидентов;

не предусмотрено досрочное выполнение платежей или реструктуризация просроченных платежей.

В-шестых, смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

НБУ позволит представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента — юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине.

Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) — 5 млн евро.

Когда начнут действовать новые изменения

Подавляющее большинство из них вступят в силу с 4 мая 2024 года. Только возможность репатриировать “новые” дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

Ранее НБУ запретил принимать в залог по кредитам физических лиц дроны и тепловизоры.

Источник : НБУ

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