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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Каков лимит перевода средств между своими карточками с 1 апреля 2025 года

Який ліміт переказу коштів між своїми картками з 1 квітня 2025 року
Фото: Unsplash

Лимит перевода средств между своими картами, как правило, зависит от типа карты, вида счета, статуса клиента и условий обслуживания.

Какой существует лимит перевода средств между своими картами и от чего он зависит — читайте на Фактах ICTV.

Какой лимит перевода средств между своими картами в 2025 году

В Украине денежные переводы могут регулироваться определенными правилами и ограничениями, установленными как самими банками, так и Национальным банком Украины (НБУ).

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В частности, НБУ определяет общие нормы финансового мониторинга, банки в свою очередь устанавливают конкретные ограничения на сумму операций для снижения риска мошенничества и выполнения требований финансовой безопасности.

Большинство украинских банков устанавливают суточный лимит в пределах от 100 тыс. до 400 тыс. грн на переводы между собственными счетами физических лиц. Однако для некоторых клиентов этот показатель может быть выше.

Лимит перевода средств между своими картами в 2025 году составляет:

  • до 400 тыс. грн в месяц — без необходимости предоставления дополнительных объяснений или документов о происхождении средств;
  • без ограничений — при наличии подтверждения источника происхождения денег соответствующими документами (предоставляется по требованию банка);
  • для карт одного банка — в пределах внутренней системы лимиты могут быть выше или даже отсутствовать.

Например, в Приватбанке стандартный дневной лимит в месяц составляет 150 тыс. грн. Для некоторых категорий клиентов может быть установлен лимит 50 тыс. грн.

Обратите внимание! В лимит учитываются переводы с карты на карту, а также переводы по реквизитам IBAN. Однако переводы между своими картами в лимит не учитываются.

Исключения составляют:

  • клиенты банка с официальным доходом свыше 150 тыс. грн;
  • клиенты банка, которые осуществляют волонтерскую деятельность.

То есть лимит перевода средств между своими картами зависит от требований конкретного финансового учреждения.

Чтобы узнать об установленных лимитах по вашей карте, необходимо обратиться в определенное финансовое учреждение.

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