Який ліміт переказу коштів між своїми картками з 1 квітня 2025 року

Ліміт переказу коштів між своїми картками зазвичай залежить від типу картки, виду рахунку, статусу клієнта та умов обслуговування.

Який існує ліміт переказу коштів між своїми картками та від чого він залежить — читайте на Фактах ICTV.

Який ліміт переказу коштів між своїми картками у 2025 році

В Україні грошові перекази можуть регулюватися певними правилами та обмеженнями, встановленими як самими банками, так і Національним банком України (НБУ).

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Зокрема, НБУ визначає загальні норми фінансового моніторингу, банки своєю чергою встановлюють конкретні обмеження на суму операцій для зниження ризику шахрайства та виконання вимог фінансової безпеки.

Більшість українських банків встановлюють добовий ліміт у межах від 100 тис. до 400 тис. грн на перекази між власними рахунками фізичних осіб. Проте для деяких клієнтів цей показник може бути вищим.

Ліміт переказу коштів між своїми картками у 2025 році становить:

до 400 тис. грн на місяць — без необхідності надання додаткових пояснень або документів про походження коштів;

без обмежень — за наявності підтвердження джерела походження грошей відповідними документами (надається на вимогу банку);

для карток одного банку — в межах внутрішньої системи ліміти можуть бути вищими або їх взагалі може не бути.

Наприклад, у Приватбанку стандартний денний ліміт на місяць становить 150 тис. грн. Для деяких категорій клієнтів може бути встановлено ліміт 50 тис. грн.

Зверніть увагу! В ліміт враховуються перекази з картки на картку, а також перекази за реквізитами IBAN. Проте перекази між своїми картками в ліміт не враховуються.

Винятки становлять:

клієнти банку з офіційним доходом понад 150 тис. грн;

клієнти банку, які здійснюють волонтерську діяльність.

Тобто ліміт переказу коштів між своїми картками залежить від вимог конкретної фінансової установи.

Щоб дізнатися про встановлені ліміти за вашою карткою, необхідно звернутися до певної фінансової установи.

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