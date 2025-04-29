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Из-за обстрелов РФ Украина потеряла почти 50% объемов добычи газа — Шмыгаль

отруєння чадним газом
Фото: Pexels

В результате обстрела Россией газодобывающей инфраструктуры Украина понесла убытки в размере почти 50% от всей добычи.

Об этом во время заседания правительства 29 апреля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина потеряла почти 50% добычи газа из-за атак РФ

— Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанес потери в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей “голубым топливом”, — сказал он.

Премьер-министр добавил, что сейчас украинское правительство активно работает над тем, чтобы компенсировать нанесенные потери, в частности за счет импорта.

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— С начала года уже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газа. Еще 300 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG) Нафтогаз закупит у польской компании Orlen. Диверсифицируем источники энергоресурсов, чтобы гарантированно иметь достаточные объемы газа на следующую зиму, — рассказал Шмыгаль.

Напомним, в конце марта армия Российской Федерации осуществила восьмую с начала 2025 года атаку на объекты компании Нафтогаз. В результате обстрелов зафиксированы повреждения энергетических объектов.

Перед этим директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что часть газодобывающих мощностей, поврежденных в результате атак РФ, по оптимистическим прогнозам, можно будет восстановить не раньше осени.

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Источник: Правительственный портал
Война в Украине, Газ, Денис Шмыгаль, Укргазвидобування
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