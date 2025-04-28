Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Черкассах: к региону летели группы дронов
Утром 28 апреля раздаются взрывы в Черкассах.
Взрывы в Черкассах 28 апреля: что известно
Взрывы в Черкассах 28 апреля начали греметь около девяти утра и периодически повторяются.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что к Золотоноше, Смеле и Черкассам направляются группы вражеских ударных беспилотников.
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О повышенной опасности из-за приближения значительного количества БпЛА в направлении области сообщил и руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
– В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Позаботьтесь о своей безопасности! – подчеркнул глава ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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