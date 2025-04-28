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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Черкассах: к региону летели группы дронов

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Утром 28 апреля раздаются взрывы в Черкассах.

Взрывы в Черкассах 28 апреля: что известно

Взрывы в Черкассах 28 апреля начали греметь около девяти утра и периодически повторяются.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что к Золотоноше, Смеле и Черкассам направляются группы вражеских ударных беспилотников.

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О повышенной опасности из-за приближения значительного количества БпЛА в направлении области сообщил и руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

– В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Позаботьтесь о своей безопасности! – подчеркнул глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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