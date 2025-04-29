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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Через обстріли РФ Україна втратила майже 50% обсягів видобутку газу – Шмигаль

отруєння чадним газом
Фото: Pexels

Внаслідок обстрілів Росією газовидобувної інфраструктури Україна зазнала збитків у розмірі майже 50% від усього видобутку.

Про це під час засідання уряду 29 квітня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна втратила майже 50% видобутку газу через атаки РФ

– Цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Попри це, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів блакитним паливом, – сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що наразі український уряд активно працює над тим, щоб компенсувати завданих втрат, зокрема за рахунок імпорту.

Зараз дивляться

– Від початку року вже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу. Ще 300 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) Нафтогаз закупить у польської компанії Orlen. Диверсифікуємо джерела енергоресурсів, щоб гарантовано мати достатні обсяги газу на наступну зиму, – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці березня армія Російської Федерації здійснила восьму від початку 2025 року атаку на об’єкти компанії Нафтогаз. В результаті обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичних об’єктів.

Перед цим директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомляв, що частину газовидобувних потужностей, пошкоджених внаслідок атак РФ, за оптимістичними прогнозами, можна буде відновити не раніше осені.

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Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Газ, Денис Шмигаль, Укргазвидобування
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