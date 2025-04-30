Штраф за шашлик на природі: сума та коли накладається

У 2025 році в Україні діють суворі правила щодо смаження шашлику на природі. Недотримання цих правил може призвести до значних штрафів.

Як уникнути штрафу за шашлики на природі та коли він накладається – читайте на Фактах ICTV.

Чи можуть оштрафувати за смаження шашлику на природі

Під час воєнного стану та ведення бойових дій відвідування лісів та зелених насаджень на певних територіях України заборонено. Адже є багато місць, які досі обстежуються вибухотехніками ДСНС. На цих територіях відпочинок заборонений.

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Також з травня починається пожежонебезпечний період, який також вносить певні заборони.

Законодавством України чітко визначено список місць, у яких дозволено розводити вогонь та смажити м’ясо.

Смажити шашлики заборонено у наступних місцях:

поблизу водойм (на відстані ближче ніж 30 м);

в лісах та лісосмугах (особливо в пожежонебезпечний період);

в парках, скверах, тобто у межах населених пунктів та в громадських місцях;

на природно-заповідній території.

За порушення вказаних норм загрожує покарання.

Який штраф за шашлик на природі

Сума штрафу за шашлик залежить від місця порушення, а також від статті адміністративного кодексу, за якою кваліфікують порушення.

За розведення багаття в лісі порушнику загрожує покарання у розмірі від 1530 до 3400 грн. Штраф передбачений за порушення правил пожежної безпеки у лісах.

Штраф за шашлик на природі, якщо не погасити належним чином багаття, становить від 1530 до 4590 грн.

Якщо непогашений вогонь спровокував велику пожежу, тоді особі може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 270 Кримінального кодексу України, зокрема позбавлення волі до трьох років.

За приготування шашлику поблизу населеного пункта доведеться заплатити від 340 грн до 1360 грн. Це розцінюється як порушення правил порядку (стаття 152 КУпАП).

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