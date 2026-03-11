Согласно действующему законодательству Украины, сжигание сухой травы и других растительных остатков, запрещено. За такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Факты ICTV узнавали, что будет, если жечь сухую траву.

Что грозит поджигателям травы

В Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области предупредили об ответственности за сжигание сухостоя. Во-первых, за такие действия грозят штрафы (ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях):

1. За сжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях в населенных пунктах:

от 180 до 360 не облагаемых налогом минимумов доходов (3 060 – 6 120 грн) – для граждан;

от 900 до 1260 не облагаемых налогом минимумов (15 300 – 21 420 грн) – для должностных лиц.

2. За те же действия на территориях и объектах природно-заповедного фонда:

от 360 до 720 не облагаемых налогом минимумов (6 120 – 12 240 грн) – для граждан;

от 1260 до 1800 не облагаемых налогом минимумов (21 420 – 30 600 грн) – для должностных лиц.

Уголовная ответственность за сжигание травы

Есть и уголовная ответственность: за решетку можно попасть на срок до 10 лет. Это предусмотрено ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

Так, за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, стерни, сухих трав, растительности на землях сельскохозяйственного назначения грозит:

штраф от 5400 до 9000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (91 800 – 153 000 грн);

или ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет;

или лишение свободы на тот же срок.

За те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, поджигателя могут отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

