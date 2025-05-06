Будет ли повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно
Заработная плата полицейских является важным элементом системы материального обеспечения работников правоохранительных органов. Ее размер зависит от многих факторов, включая должность, звание, выслугу лет и регион службы.
Факты ICTV узнавали, планируют ли повышение зарплат полицейским в 2025 году.
Будут ли повышать зарплаты полицейским
В марте 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6506-1, который имеет целью обновить подход к формированию зарплат в Национальной полиции. Его ключевая цель — сделать службу в полиции более привлекательной благодаря повышению заработной платы и созданию более стабильных условий труда, что также должно уменьшить отток кадров.
Что предусматривает законопроект о повышении зарплат полицейским:
- Минимальный оклад. Законопроект определяет, что должностной оклад полицейского не может быть ниже десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица. На 2025 год эта сумма составляет 30 280 грн.
- Надбавки за выслугу. Предусмотрена ежемесячная доплата в зависимости от стажа службы. Например, при 1-2 годах — 5%, а за более 25 лет службы — до 50%.
- Дополнительные выплаты. В общий доход также включаются надбавки за специальные звания, доступ к гостайне, научные степени и премии. Последние не могут превышать 30% должностного оклада.
Размер надбавки будет определяться продолжительностью службы:
- от 1 до 2 лет — 5%
- от 2 до 4 лет — 10%
- от 4 до 7 лет — 15%
- от 10 до 13 лет — 20%
- от 13 до 19 лет — 25%
- от 19 до 25 лет — 45%
- свыше 25 лет — 50%
Согласно Законопроекту, полицейские, которые временно будут проходить службу за рубежом, будут получать денежное обеспечение в национальной валюте, а также вознаграждение в иностранной валюте в соответствии с нормами и порядком, установленными Кабинетом Министров Украины.
Полицейские, которых будут командировать в другие органы государственной власти, учреждений или организаций или прикомандировывать согласно, будут получать денежное обеспечение с учетом должностного оклада по занимаемой должности в органе или учреждении командировки, а также другие виды денежного обеспечения, предусмотренные настоящим Законом.
Целью инициативы является повышение престижа профессии полицейского, привлечение квалифицированных специалистов, а также стимулирование к эффективной и добросовестной работе.
Чтобы произошло повышение окладов полицейских, законопроект должны рассмотреть во втором чтении и окончательно утвердить. После этого ожидается внедрение новой модели денежного обеспечения.
Фото: Нацполіція