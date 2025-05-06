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Будет ли повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно

підвищення зарплат поліцейським
Фото: Нацполиция

Заработная плата полицейских является важным элементом системы материального обеспечения работников правоохранительных органов. Ее размер зависит от многих факторов, включая должность, звание, выслугу лет и регион службы.

Факты ICTV узнавали, планируют ли повышение зарплат полицейским в 2025 году.

Будут ли повышать зарплаты полицейским

В марте 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6506-1, который имеет целью обновить подход к формированию зарплат в Национальной полиции. Его ключевая цель — сделать службу в полиции более привлекательной благодаря повышению заработной платы и созданию более стабильных условий труда, что также должно уменьшить отток кадров.

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Что предусматривает законопроект о повышении зарплат полицейским:

  • Минимальный оклад. Законопроект определяет, что должностной оклад полицейского не может быть ниже десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица. На 2025 год эта сумма составляет 30 280 грн.
  • Надбавки за выслугу. Предусмотрена ежемесячная доплата в зависимости от стажа службы. Например, при 1-2 годах — 5%, а за более 25 лет службы — до 50%.
  • Дополнительные выплаты. В общий доход также включаются надбавки за специальные звания, доступ к гостайне, научные степени и премии. Последние не могут превышать 30% должностного оклада.

Размер надбавки будет определяться продолжительностью службы:

  • от 1 до 2 лет — 5%
  • от 2 до 4 лет — 10%
  • от 4 до 7 лет — 15%
  • от 10 до 13 лет — 20%
  • от 13 до 19 лет — 25%
  • от 19 до 25 лет — 45%
  • свыше 25 лет — 50%

Согласно Законопроекту, полицейские, которые временно будут проходить службу за рубежом, будут получать денежное обеспечение в национальной валюте, а также вознаграждение в иностранной валюте в соответствии с нормами и порядком, установленными Кабинетом Министров Украины.

Полицейские, которых будут командировать в другие органы государственной власти, учреждений или организаций или прикомандировывать согласно, будут получать денежное обеспечение с учетом должностного оклада по занимаемой должности в органе или учреждении командировки, а также другие виды денежного обеспечения, предусмотренные настоящим Законом.

Целью инициативы является повышение престижа профессии полицейского, привлечение квалифицированных специалистов, а также стимулирование к эффективной и добросовестной работе.

Чтобы произошло повышение окладов полицейских, законопроект должны рассмотреть во втором чтении и окончательно утвердить. После этого ожидается внедрение новой модели денежного обеспечения.

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Фото: Нацполіція

Зарплати в Україні, Полиция
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