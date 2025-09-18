15 тысяч полицейских Украины будут изучать английский язык: что известно об инициативе
Национальная полиция и Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) начинают масштабное обучение английскому языку для 15 тыс. полицейских.
Изучение английского языка полицейскими
Правоохранители будут изучать английский язык на образовательной платформе Lingva Skills, которая разработана AIDE и доказала свою эффективность в течение девяти лет.
На данный момент на платформе пользователи выполнили более 250 млн упражнений, а в 2022 году этот проект вошел в национальную Книгу рекордов как самый массовый образовательный онлайн-проект Украины.
В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) включил Lingva Skills в топ-10 лучших стартапов Восточной Европы.
— Знание английского языка для наших полицейских — это не просто преимущество, это требование современности. Свободное владение им позволяет нам более эффективно сотрудничать с международными правоохранительными структурами, а также обеспечивать безопасность иностранных гостей, — сказал заместитель главы Национальной полиции Сергей Кобец.
Он поблагодарил Ассоциацию инновационного и цифрового образования за предоставление полицейским возможности изучать английский, ведь это значительно повысит их профессиональный уровень.
— Мы рады, что проект Lingva Skills масштабируется и теперь доступен для полицейских. Наша цель — помочь каждому украинцу, который нуждается в изучении или улучшении уровня владения английским языком, независимо от профессии или статуса, — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.
Она выразила уверенность, что сотрудники Нацполиции смогут быстро достичь значительного прогресса.