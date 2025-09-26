Заробітна плата поліцейських є важливим елементом системи матеріального забезпечення працівників правоохоронних органів. Її розмір залежить від багатьох факторів, зокрема посади, звання, вислуги років та регіон служби.

Факти ICTV дізнавалися, чи планують підвищення зарплат поліцейським у 2025 році.

Чи будуть підвищувати зарплати поліцейським

У 2025 році Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6506-1, який має на меті оновити підхід до формування зарплат у Національній поліції. Його ключова мета — зробити службу в поліції привабливішою завдяки підвищенню заробітної плати та створенню більш стабільних умов праці, що також має зменшити відтік кадрів.

Що передбачає законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським:

Мінімальний оклад. Законопроєкт визначає, що посадовий оклад поліцейського не може бути нижчим за десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи. На 2025 рік ця сума становить 30 280 грн.

Надбавки за вислугу. Передбачено щомісячну доплату залежно від стажу служби. Наприклад, при 1–2 роках — 5%, а за понад 25 років служби — до 50%.

Додаткові виплати. До загального доходу також включаються надбавки за спеціальні звання, доступ до держтаємниці, наукові ступені та премії. Останні не можуть перевищувати 30% посадового окладу.

Розмір надбавки визначатиметься тривалістю служби:

від 1 до 2 років — 5%

від 2 до 4 років — 10%

від 4 до 7 років — 15%

від 10 до 13 років — 20%

від 13 до 19 років — 25%

від 19 до 25 років — 45%

понад 25 років — 50%

Відповідно до Законопроєкту, поліцейські, які тимчасово проходитимуть службу за кордоном, отримуватимуть грошове забезпечення у національній валюті, а також винагороду в іноземній валюті відповідно до норм і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Поліцейські, яких відряджатимуть до інших органів державної влади, установ чи організацій або прикомандировуватимуть згідно, отримуватимуть грошове забезпечення з урахуванням посадового окладу за займаною посадою в органі чи установі відрядження, а також інші види грошового забезпечення, передбачені цим Законом.

Метою ініціативи є підвищення престижу професії поліцейського, залучення кваліфікованих спеціалістів, а також стимулювання до ефективної та сумлінної роботи.

Щоб відбулося підвищення окладів поліцейських, законопроєкт мають розглянути у другому читанні та остаточно затвердити. Після цього очікується впровадження нової моделі грошового забезпечення.

Підвищення зарплат поліцейським у 2026 році

В Україні готуються до змін у системі забезпечення військових та силових структур. Зокрема, планується підвищення рівня грошового забезпечення для військовослужбовців, правоохоронців та інших представників силових відомств.

Окремо наголошується, що держава повинна гарантувати одноразові виплати у разі загибелі чи смерті захисників, якщо причиною стали поранення, отримані під час дії воєнного стану. Ці положення передбачені рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке своїм указом ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Кабінету міністрів доручено розробити механізми реалізації зазначених виплат. Крім того, уряд має визначити фінансування оборонного сектору головним пріоритетом Державного бюджету на 2026–2028 роки.

Урядові структури зобов’язані забезпечити належне фінансування всіх потреб у сфері національної безпеки та оборони, включно з державними оборонними програмами.

Контроль за виконанням цього рішення буде здійснюватися на постійній основі. До 15 числа кожного місяця Кабінет міністрів має надавати апарату РНБО звіт про стан фінансування структур, відповідальних за оборону та безпеку країни.

Фото: Нацполіція

