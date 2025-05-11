Рабочие места и инвестиции: что получит Украина от соглашения об ископаемых

Украина может ослабить монополию Китая на рынке редкоземельных металлов, если получит доступ к современным западным технологиям.

Как отсутствие технологий повлияло на разработку ископаемых

Такое мнение в интервью высказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

— Думаю, если не выхватить, то хотя бы уже эту монополию притормозить — да, это реально. Хорошие резервы у нас есть, но надо над этим работать, — отмечает она.

По мнению ученой, ключевая проблема — отсутствие технологий.

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Украина годами не разрабатывала методик добычи редкоземельных металлов, хотя еще в 1939-м США начали создавать стратегические запасы этих элементов.

— В Украине же они не изучались, не разрабатывались, — констатирует Ремезова.

Причина — ориентация советской геологии на Россию. Перспективные украинские месторождения, например Пержанское, оставались нетронутыми.

— Считали, что для Украины есть черные металлы, уголь, и достаточно. Еще титан добавился в 50-е годы, — объясняет геолог.

Еще один вызов — устаревшие методики подсчета запасов. Они до сих пор базируются на советских классификациях, которые иностранные инвесторы не признают.

— Надо научить уже молодых людей, как с этим работать… Создавать компьютерные модели, чтобы это было воспринято инвесторами, — добавляет Ремезова.

Рабочие места для украинцев и инвестиции

В то же время, по ее словам, США могли бы принести Украине не только технологии, но и инвестиции и рабочие места.

— Что даст нам сотрудничество со Штатами? Технологии эксплуатационной разведки месторождений, подсчеты по международным классификациям. И, конечно, рабочие места: специалистов за тысячи миль не повезут, их будут нанимать здесь, — говорит она.

Однако прежде чем начать промышленную добычу, следует преодолеть еще одно препятствие — закрытость данных.

С 2005 года информация о запасах редкоземельных металлов в Украине официально недоступна.

Елена Ремезова добавляет, что Украине не стоит полагаться на опыт России или Китая из-за отсутствия современных технологий и экологических рисков.

— Технологии должны быть экологически чистые, передовые. В Китае пришлось выселять села из-за загрязнения. Такое в центре Европы делать нельзя, — объясняет она.

Сотрудничество с США, по ее словам, позволит Украине не только точно оценить запасы, но и начать строительство современной индустрии вокруг критически важных металлов.

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