Минфин закладывает 2026-й как полный год продолжения войны: Марченко объяснил причину

Министерство финансов Украины заложило сценарий продолжения войны весь 2026 год при прогнозировании потребностей государственного бюджета и его финансирования, ведь это затруднено из-за непредсказуемого развития событий.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время форума Forbes Money в Киеве.

Минфин заложил 2026 год как продолжение войны

— Нам лучше предусматривать средства на полный цикл войны на 2026 год. Так прагматичнее, чтобы нас потом не обвиняли, что где-то что-то не увидели, — утверждает Марченко.

По его мнению, это может вызвать определенную негативную реакцию в обществе, но с точки зрения экономических интересов Украины стоит делать именно так.

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Как отметил Марченко, обеспечение внешнего финансирования бюджета на 2025 год в размере $39 млрд было проще, потому что летом страны G7 приняли решение о выделении $50 млрд по механизму ERA — за доходы с замороженных российских активов.

По его словам, эта сумма позволяет перекрыть не только 2025-й, но и часть 2026 года.

Министр финансов утверждает, что сегодня украинцы находятся в стадии постоянной турбулентности: от качелей о якобы скором мирном соглашении и прекращении огня до абсолютно пессимистических настроений или новых массированных ударов России.

Марченко отметил, что Украина активно проводит диалог с международными партнерами о том, что война продолжается, поэтому необходимо обеспечить финансирование на 2026 год и перспективу.

Он сказал, что на последней майской встрече с министрами финансов G7 поднял вопрос о необходимости финансирования Вооруженных сил Украины на системной постоянной основе. Марченко выразил ожидания, что во время таких обсуждений можно выйти на достаточно правильный результат.

По его мнению, этот вопрос еще достаточно чувствительный, чтобы обсуждать на общих платформах. Министр подчеркнул, что Украине нужно системное решение для финансирования армии, кроме предоставления вооружения.

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