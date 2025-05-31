Мы стали честнее: Вадефуль объяснил, почему Германия не ждет полного поражения РФ в Украине

Германия имеет задачу обеспечить возможности Украины, чтобы защититься от дальнейшей российской агрессии. В то же время Берлин не ожидает полного разгрома российских войск.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Ожидания Германии по войне РФ в Украине

— Я думаю, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Одно верно — полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. Теперь мы стали немного честнее, — заявил он.

Однако министр иностранных дел Германии предостерег от переоценки мощности российской военной машины.

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По его словам, армия РФ не приближается к цели, о которой не раз заявляли российские политики и пропагандисты, а именно к захвату всей территории Украины.

Он обратил внимание, что Москва три года пыталась достичь цели, которую российский диктатор Владимир Путин хотел выполнить за несколько дней.

По мнению министра, Украина имеет возможность стоять в сильной переговорной позиции во время ожидаемых переговоров с Россией об окончании полномасштабной войны. По его словам, Германии важно, чтобы Киев сам принял решение, а не другие.

В то же время немецкий министр убежден, что США поддержат давление Европейского Союза с помощью санкций против Российской Федерации.

Однако Иоганн Вадефуль отметил, что вопрос предоставления Украине американской помощи все еще остается открытым, потому что это должно подтолкнуть Евросоюз к новым действиям.

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