Мінфін закладає 2026-й як повний рік продовження війни: Марченко пояснив причину

Міністерство фінансів України заклало сценарій продовження війни весь 2026 рік під час прогнозування потреб державного бюджету та його фінансування, адже це ускладнено через непередбачуваний розвиток подій.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко пі час форуму Forbes Money в Києві.

Мінфін заклав 2026 рік як продовження війни

– Нам краще передбачати кошти на повний цикл війни на 2026 рік. Так прагматичніше, щоб нас потім не звинувачували, що десь щось не побачили, – стверджує Марченко.

На його думку, це може викликати певну негативну реакцію в суспільстві, але з погляду економічних інтересів України варто робити саме так.

Зараз дивляться

Як зазначив Марченко, забезпечення зовнішнього фінансування бюджету на 2025 рік у розмірі $39 млрд було простішим, тому що влітку країни G7 ухвалили рішення про виділення $50 млрд за механізмом ERA – за доходи з заморожених російських активів.

За його словами, ця сума дозволяє перекрити не тільки 2025-й, але й частину 2026 року.

Міністр фінансів стверджує, що сьогодні українці перебувають в стадії постійної турбулентності: від гойдалок про нібито швидку мирну угоду та припинення вогню до абсолютно песимістичних настроїв чи нових масованих ударів Росії.

Марченко наголосив, що Україна активно проводить діалог з міжнародними партнерами про те, що війна продовжується, тому необхідно забезпечити фінансування на 2026 рік та перспективу.

Він сказав, що на останній травневій зустрічі з міністрами фінансів G7 порушив питання про необхідність фінансування Збройних сил України на системній постійній основі. Марченко висловив очікування, що під час таких обговорень можна вийти на досить правильний результат.

На його думку, це питання ще досить чутливе, щоб обговорювати на загальних платформах. Міністр наголосив, що Україні треба системне рішення для фінансування армії, крім надання озброєння.

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