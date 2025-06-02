Сезонное удешевление: цены на огурцы в Украине падают

По словам климатолога, холодные атмосферные фронты, действовавшие в мае, привели к отсрочке метеорологического лета во многих областях, несмотря на то, что на большей части территории Украины оно уже началось. Также было зафиксировано значительное количество осадков. Это существенно повлияло на рост овощных культур.

Фаты ICTV узнавали, какие цены на огурцы в Украине и чего ожидать дальше.

Как изменились цены на огурцы

Увеличение предложения тепличных огурцов на украинском рынке заставляет производителей ежедневно снижать цены, сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Дополнительно давление на цены создают оптовые компании и розничные сети, которые все чаще сокращают закупки крупных партий огурцов из-за медленных продаж. Из-за этого на складах накапливаются значительные объемы продукции, которой грозит ухудшение качества.

Сколько стоит 1 кг огурцов

Сейчас тепличные комбинаты готовы продавать огурцы по 40-65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели, в зависимости от сорта, качества и объема партий.

Следующее снижение цен производители объясняют значительным приростом предложения огурцов из летних теплиц, которые сейчас продаются по 25-35 грн/кг ($0,60-0,84/кг).

Следует отметить, что тепличные комбинаты сейчас предлагают огурцы в среднем на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года. В то же время многие участники рынка не прогнозируют улучшения ситуации, но и не исключают дальнейшего падения цен из-за роста объемов продукции на складах.

Огурцы свежие: цена за 1 кг в магазинах

По состоянию на 2 июня стоимость огурцов в АТБ Маркете составляет 69 грн 95 коп. В Сильпо огурцы экстра класса продают по 99 грн за килограмм, а 450 г фасованного огурца можно приобрести за 57 грн 32 коп.

В Ашан следующие цены:

86.90 грн — огурец короткоплодный за 1 кг

81.50 грн — огурец гладкий за 1 кг

65.50 грн — огурец короткоплодный 450 г

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