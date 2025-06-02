Сезонне здешевлення: ціни на огірки в Україні падають

За словами кліматолога, холодні атмосферні фронти, що діяли в травні, призвели до відтермінування метеорологічного літа в багатьох областях, незважаючи на те, що на більшій частині території України воно вже почалося. Також було зафіксовано значну кількість опадів. Це суттєво вплинуло на ріст овочевих культур.

Фати ICTV дізнавалися, які ціни на огірки в Україні та чого очікувати далі.

Як змінилися ціни на огірки

Збільшення пропозиції тепличних огірків на українському ринку змушує виробників щодня знижувати ціни, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Додатково тиск на ціни створюють оптові компанії та роздрібні мережі, які дедалі частіше скорочують закупівлі великих партій огірків через повільні продажі. Через це на складах накопичуються значні обсяги продукції, якій загрожує погіршення якості.

Скільки коштує 1 кг огірків

Наразі тепличні комбінати готові продавати огірки по 40–65 грн/кг ($0,96–1,56/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, залежно від сорту, якості та обсягу партій.

Наступне зниження цін виробники пояснюють значним приростом пропозиції огірків з літніх теплиць, які зараз продаються по 25–35 грн/кг ($0,60–0,84/кг).

Слід зазначити, що тепличні комбінати нині пропонують огірки в середньому на 35% дорожче, ніж у кінці травня 2024 року. Водночас багато учасників ринку не прогнозують покращення ситуації, але і не виключають подальшого падіння цін через зростання обсягів продукції на складах.

Огірки свіжі: ціна за 1 кг у магазинах

Станом на 2 червня вартість огірків в АТБ Маркеті становить 69 грн 95 коп. У Сільпо огірки екстра класу продають за 99 грн за кілограм, а 450 г фасованого огірка можна придбати за 57 грн 32 коп.

В Ашан наступні ціни:

86.90 грн – огірок короткоплідний за 1 кг

81.50 грн – огірок гладкий за 1 кг

65.50 грн – огірок короткоплідний 450 г

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