Налоги для ФЛП в 2025 году: кому и сколько платить

С 1 января 2025 года вступили в силу новые налоги для физических лиц — предпринимателей (ФЛП).

Какие налоги должен платить ФЛП в 2025 году по новым правилам – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие предусмотрены налоги для ФЛП в Украине в 2025 году

С начала полномасштабного вторжения ФЛП получили право не платить единый социальный взнос (ЕСВ), однако в 2025 году эта норма вернулась. Также была увеличена максимальная база для начисления ЕСВ. Теперь она составляет 20 минимальных зарплат вместо прошлогодних 15, то есть 160 тыс. грн против 120 тыс. грн.

Сейчас смотрят

Напоминаем, что в 2025 году минимальная зарплата остается неизменной и составляет 8 000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 3 028 грн.

Согласно закону, плательщики упрощенной системы налогообложения обязательно платят 1% военного сбора. Это касается физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, относящихся к 3 группе.

Также в 2025 году устанавливается фиксированный военный сбор для ФЛП 1, 2 и 4 групп в размере 10% от минимальной заработной платы. В 2025 году эта сумма составляет 800 грн ежемесячно.

Кроме того, в этом году предусматривается обязательная подача ежемесячной отчетности по ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора для всех субъектов, выполняющих функции налоговых агентов.

Налоги для ФЛП в 2025 году: какая ставка единого налога

Для ФЛП 1, 2, 3 групп применяются следующие ежемесячные ставки:

1 группа — максимальная сумма в месяц составляет 302,8 грн (до 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года);

2 группа — максимальная сумма в месяц составляет 1 600 грн (до 20% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года);

3 группа — устанавливается в процентах к доходу (3% или 5%).

ЕСВ и военный сбор для ФЛП: сколько платит 1, 2, 3 группы

Начиная с января 2025 года, уплата ЕСВ в Пенсионный фонд Украины стала обязательной даже при отсутствии дохода. Отсрочек или освобождений от уплаты пока не предусмотрено.

Предприниматели на всех группах единого налога должны отчислять 22% от выбранной базы начисления. При этом они имеют право самостоятельно определить размер этой базы, но не ниже установленной минимальной заработной платы. По желанию ФЛП может платить взнос с большей суммы.

Поскольку с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Украине останется на уровне 8 000 грн, то минимальный ежемесячный платеж по ЕСВ для ФЛП 1-3 групп будет составлять не менее 1 760 грн.

Размер налогов для ФЛП 1, 2, 3 групп следующий:

Для ФЛП 1 группы — ЕСВ составляет 1 760 грн (обязательная уплата). Военный сбор составляет 800 грн (обязательная уплата).

Для ФЛП 2 группы — ЕСВ составляет 1 760 грн (обязательная уплата). Военный сбор составляет 800 грн (обязательная уплата).

Для ФЛП 3 группы — ЕСВ составляет 1 760 грн (обязательная уплата). Военный сбор — 1% от дохода (обязательная уплата).

Когда платить налоги для ФЛП в 2025 году: сроки

Теперь ФЛП, которые относятся к 1 и 2 группам, будут отчитываться о военном сборе в годовой декларации отдельным пунктом. Подавать отчетность за 2025 год нужно будет в январе или феврале 2026 года.

В то же время предприниматели 3 группы должны были отчитаться и уплатить военный сбор весной 2025 года (в апреле-мае), по результатам первого квартала. За 2024 год отчетность подается по предыдущим нормам, то есть без военного сбора.

Стоит отметить, что ФЛП обязаны вовремя уплачивать ЕСВ. Срок — не позднее 20 числа месяца, следующего после завершения отчетного квартала. Если эта дата выпадает на выходной или праздничный день, оплату следует осуществить заранее — до 18 или даже 17 числа.

В случае нарушения этого срока к плательщику применяются финансовые санкции.

Штрафы за просрочку включают:

единоразовое взыскание в размере 20% от неуплаченной суммы;

пеню в размере 0,1% от задолженности за каждый день задержки.

Например, если минимальный платеж ЕСВ за квартал в 2025 году составляет 5 280 грн, то штраф составит 1 056 грн, плюс 5,28 грн на каждый день до полного погашения.

Кроме того, в случае неуплаты ЕСВ этот период не будет учтен в страховой стаж, что непосредственно влияет на пенсию и другие социальные выплаты.

Что касается военного сбора, то если ФЛП 1 и 2 групп единого налога несвоевременно уплатят сбор (после 20 числа месяца), им придется заплатить штраф в размере 50% от суммы сбора. В 2025 году сумма равна 400 грн.

Какой лимит доходов ФЛП в 2025 году

Мы рассмотрели, какие налоги для ФЛП предусмотрены в 2025 году. Однако чтобы предприниматель мог оставаться в соответствующей группе плательщиков единого налога, он не должен превышать годовой предельный размер дохода.

Лимит устанавливается раз в год и зависит от размера минимальной зарплаты:

1 группа — 1 336 000 грн (количество минимальных зарплат 167);

2 группа — 6 672 000 грн (количество минимальных зарплат 834);

3 группа — 9 336 000 грн (количество минимальных зарплат 1167).

Когда действуют льготы на налоги ФЛП 1, 2, 3 групп

Льготы на налоги могут применяться для ФЛП, зарегистрированных на территориях, которые сейчас находятся под временной оккупацией. А также для предпринимателей, которые имеют основное место трудоустройства, где работодатель платит за них ЕСВ в размере минимальной заработной платы. В таком случае взнос в систему социального страхования считается полностью уплаченным.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.