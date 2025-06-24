Брекеты — ортодонтические системы, предназначенные для коррекции неправильного прикуса и выравнивания зубного ряда.

Они состоят из замков, которые фиксируются на поверхности зубов, внешней (вестибулярной) или внутренней (лингвальной), с помощью специального стоматологического клея. Замки соединены между собой ортодонтической дугой, которая задает правильную форму и постепенно перемещает зубы в желаемое положение. Фиксация дуги осуществляется лигатурами.

Установка брекетов — важный шаг к здоровой и эстетически привлекательной улыбке. Процедура показана при искривлении, изменении расположения зубов, врожденном нарушении развития челюсти. В зависимости от брекет-системы цена установки может несколько отличаться.

Сколько стоит поставить брекеты в Украине и от чего зависит цена — читайте комментарий эксперта в материале Фактов ICTV.

От чего зависит цена установки брекетов

Врач-ортодонт Таисия Григорьева рассказала, что стоимость установки брекетов зависит от врача, его опыта и квалификации.

А также от вида брекет-системы. Есть лигирующие (с резинками) и самолигирующие (без резинок) брекеты. Последние считаются более современными и стоят дороже.

На первом фото представлены лигирующие брекеты. В частности: верхние — металлические, средние — керамические, нижние — сапфировые.

На втором фото можно увидеть самолигирующие брекеты, в частности металлические и керамические (сапфировых в данном случае не существует).

Также стоимость установки брекетов в Украине зависит от сложности случая.

— Иногда к брекетам нужно устанавливать специальные аппараты или в период лечения на брекетах пациент нуждается в дополнительных конструкциях, например, микровинтах, и это уже стоит дороже, — отмечает врач-ортодонт.

Сколько стоит поставить брекеты в Украине

Если брать Киев, то поставить брекеты на одну челюсть в среднем будет стоить от 15 тыс. грн, рассказывает Таисия Григорьева.

Если рассматривать стоимость в зависимости от вида, то цены в Украине на простые металлические системы могут стартовать от 7 тыс. до 15 тыс. грн.

Установка популярных систем, например, керамических брекетов, стоит примерно от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн.

Установка самолигирующих брекетов стартует от 20 тыс. до 45 тыс. грн.

Сапфировые брекеты считаются вариантом премиум-класса, который сочетает эффективность и эстетику. Цена стартует от 25 тыс. до 50 тыс. грн.

Лингвальные брекеты почти незаметны на зубах, поскольку устанавливаются на внутренней стороне зубов. Подходят для решения различных ортодонтических проблем, но сложный процесс установки требует высокой квалификации ортодонта. Из-за этого лингвальные брекеты являются самым дорогим вариантом. Установка может стоить от 50 тыс. до 80 тыс. грн.

Итак, сколько стоит поставить брекеты? Прежде всего это зависит от материала, из которого они выполнены, в частности:

металлические — подходят для сложных случаев ортодонтического лечения, прочные, но не слишком эстетичные, могут вызывать раздражение слизистой оболочки ротовой полости, требуют тщательного ухода и регулярных корректировок;

керамические — эстетичные, гипоаллергенные, но по прочности уступают металлическим и требуют более тщательного ухода;

сапфировые — эффективные и эстетичные, практически незаметны на зубах, но не очень прочные, что требует осторожного обращения. Сапфировые брекеты подходят для сложных случаев прикуса, но тут главное, чтобы система была качественной.

Также цена зависит от сложности установки и вида крепления. Самолигирующую систему необходимо корректировать раз в 2-3 месяца, а лигирующую — раз в месяц.

Какие ретейнеры устанавливать и сколько носить — определяет врач-ортодонт.

Установка брекетов: как правильно сделать

Таисия Григорьева дала советы для людей, которые хотят начать ортодонтическое лечение.

Независимо от того, сколько стоит поставить брекеты, стоит правильно подойти к самому процессу лечения:

Прежде всего выберите врача, с которым вам будет комфортно, которому вы будете доверять на все 100%. Ведь лечение длительное, поэтому доверие — на первом месте.

Затем нужно обязательно сделать рентгенологические исследования.

— Если врач не спрашивает о рентгенах — это плохой знак. Или если готовы устанавливать брекеты сразу на консультации — это также плохой знак. Потому что сначала тщательная диагностика, построение плана лечения, и только потом начинаем ортодонтическое лечение, — подчеркивает врач-ортодонт.

До ортодонтического лечения нужно пролечить все зубы, провести профессиональную гигиену, при необходимости удалить зубы.

Брекеты не портят зубы — портит плохая гигиена. Поэтому чистить зубы стоит после каждого приема пищи.

После лечения нужно будет носить ретейнеры. Это аппараты, которые удерживают правильное положение зубов. Это обязательно. Пренебрегать этим нельзя, потому что от этого зависит стабильность результата.

Правильный подбор и уход за брекетами — обязательная составляющая эффективного лечения и сохранения здоровья зубов и десен.

