Скільки коштує поставити брекети та від чого залежить ціна: коментар експерта

Брекети — ортодонтичні системи, призначені для корекції неправильного прикусу та вирівнювання зубного ряду.

Вони складаються з замків, які фіксуються на поверхні зубів, зовнішній (вестибулярній) або внутрішній (лінгвальній), за допомогою спеціального стоматологічного клею. Замки з’єднані між собою ортодонтичною дугою, що задає правильну форму та поступово переміщує зуби у бажане положення. Фіксація дуги здійснюється лігатурами.

Встановлення брекетів — важливий крок до здорової та естетично привабливої усмішки. Процедура показана при викривленні, зміні розташування зубів, уродженому порушенні розвитку щелепи. Залежно від брекет-системи, ціна встановлення може дещо відрізнятися.

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Скільки коштує поставити брекети в Україні та від чого залежить ціна — читайте коментар експерта в матеріалі Фактів ICTV.

Від чого залежить ціна встановлення брекетів

Лікарка-ортодонт Таїсія Григорʼєва розказала, що вартість встановлення брекетів залежить від лікаря, його досвіду та кваліфікації. А також від виду брекет-системи. Є лігуючі (з резинками) та самолігуючі (без резинок). Останні вважаються більш сучасними й коштують дорожче.

На першому фото представлені лігуючі брекети. Зокрема: верхні — металеві, середні — керамічні, нижні — сапфірові.

На другому фото можна побачити самолігуючі брекети, зокрема металеві та керамічні (сапфірового варіанту тут не існує).

Також вартість встановлення брекетів в Україні залежить від складності випадку.

— Іноді потрібно до брекетів встановлювати спеціальні апарати або в період лікування на брекетах пацієнт потребує додаткових конструкцій, наприклад, мікрогвинтів, і це вже коштує більше, — зазначає лікарка-ортодонт.

Скільки коштує поставити брекети в Україні

Якщо брати Київ, то поставити брекети на одну щелепу в середньому коштуватиме від 15 тис. грн, розповідає Таїсія Григорʼєва.

Якщо розглядати вартість залежно від виду, то ціни в Україні на прості металеві системи можуть стартувати від 7 тис. до 15 тис. грн.

Встановлення популярних систем, наприклад, керамічних брекетів, коштує приблизно від 15 тис. грн до 30 тис. грн.

Встановлення самолігуючих брекетів стартує від 20 тис. до 45 тис. грн.

Сапфірові брекети вважаються варіантом преміум-класу, який поєднує ефективність і естетику. Ціна стартує від 25 тис. до 50 тис. грн.

Лінгвальні брекети майже непомітні на зубах, оскільки встановлюються на внутрішній стороні зубів. Підходять для розв’язування різних ортодонтичних проблем, але складний процес встановлення вимагає високої кваліфікації ортодонта. Через це лінгвальні брекети є найдорожчим варіантом. Встановлення може коштувати від 50 тис. до 80 тис. грн.

Отже, скільки коштує поставити брекети? Насамперед це залежить від матеріалу, з якого вони виконані, зокрема:

металеві — підходять для складних випадків ортодонтичного лікування, міцні, але не надто естетичні, можуть викликати подразнення слизової оболонки ротової порожнини, потребують ретельного догляду та регулярних коригувань;

керамічні — естетичні, гіпоалергенні, але за міцністю поступаються металевим й потребують більш ретельного догляду;

сапфірові — ефективні та естетичні, їх практично не видно на зубах, але не дуже міцні, що вимагає обережного поводження. Сапфірові брекети не підходять для складних випадків прикусу.

Також ціна залежить від складності встановлення та виду кріплення. Лінгвальну систему необхідно коригувати раз на 2-3 місяці, а вестибулярну — раз на місяць.

Які ретейнери встановлювати та скільки носити — визначає лікар-ортодонт.

Встановлення брекетів: як правильно зробити

Таїсія Григорʼєва надала поради для людей, які хочуть почати ортодонтичне лікування.

Незалежно від того, скільки коштує поставити брекети, варто правильно підійти до самого процесу лікування:

Насамперед оберіть лікаря, з яким вам буде комфортно, якому ви будете довіряти на всі 100%. Адже лікування тривале, тому довіра — на першому місці.

Потім потрібно обов’язково зробити рентгенологічні дослідження.

— Якщо лікар не питає про рентгени — це поганий знак. Або якщо готові встановлювати брекети одразу на консультації — це також поганий знак. Бо спочатку ретельна діагностика, побудова плану лікування, і тільки потім починаємо ортодонтичне лікування, — підкреслює лікарка-ортодонт.

До ортодонтичного лікування потрібно пролікувати всі зуби, провести професійну гігієну, за потреби видалити зуби.

Брекети не псують зуби — псує погана гігієна. Тому чистити зуби варто після кожного прийому їжі.

Після лікування потрібно буде носити ретейнери. Це апарати, які втримують правильне положення зубів. Це обов’язково. Нехтувати цим не можна, бо від цього залежить стабільність результату.

Правильний підбір та догляд за брекетами — обов’язкова складова ефективного лікування та збереження здоров’я зубів та ясен.

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