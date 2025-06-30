Сколько стоит килограмм смородины в Украине в 2025 году: цены на рынках и в супермаркетах

Несколько лет подряд сохраняются высокие цены на смородину в Украине. Но из-за оккупации Крыма и Донбасса — основных регионов, где ее больше всего потребляли, спрос внутри страны уменьшился.

Теперь больше ягод идет на экспорт, особенно в замороженном виде. Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник во время семинара в Молдове.

О том, какая стоимость 1 кг смородины в Украине, читайте в нашем материале.

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Стоимость килограмма смородины в Украине: прогнозы

По его словам, спрос на саженцы смородины остается стабильным, поэтому в ближайшие 2-3 года цены существенно не изменятся — новые плантации еще не успеют дать урожай. Однако со временем цены могут пойти вниз, поскольку смородина — культура с цикличностью в 7-8 лет.

Это означает, что периоды высокой прибыли сменяются периодами избытка и падением цен. Так, в 2012 году килограмм смородины стоил $3, а в 2017-м — всего 4 гривны (примерно 20 центов).

Одной из причин таких колебаний является простота выращивания этой ягоды. Ее легко сажать, относительно дешево закладывать плантации, и большинство процессов можно механизировать. Поэтому выращивать смородину стали массово, что привело к перепроизводству. Впоследствии часть плантаций решили уничтожить: в Польше — заменили на жимолость, в Украине — на малину, землянику или яблоки.

Что касается красной смородины, то ее в Украине выращивают немного, но она имеет потенциал. Особенно если закладывать поздние сорта, которые могут храниться до полугода. Их выгодно продавать ближе к зиме, когда цена растет до 10-12 евро за килограмм.

Однако война сильно повлияла на настроения фермеров. Они не спешат высаживать новые ягоды из-за недостатка воды и работников. По словам Баштанника, сейчас многие думают не о рынках сбыта, а о том, сколько смогут полить и кому доверить сбор урожая.

Сколько стоит килограмм смородины в Украине

Сезон сбора черной смородины в Украине приходится на июль-август. Но уже сейчас на рынке и в магазинах начали появляться первые ягоды. В этом году цены на ягоды довольно высокие.

В Варусе 250 г черной смородины можно приобрести за 169 грн 90 коп, в Сильпо 100 г черной смородины стоит 34 грн 40 коп. Оптовые цены за кг смородины в Украине стартуют от 120 грн.

На рынках ягод пока совсем немного, и обычно их продают не в килограммах, а литровыми банками. Сейчас стоимость одной литровой банки стартует от 100 грн.

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