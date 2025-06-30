Скільки коштує кілограм смородини в Україні у 2025 році: ціни на ринках і в супермаркетах

Кілька років поспіль зберігаються високі ціни на смородину в Україні. Але через окупацію Криму та Донбасу – основних регіонів, де її найбільше споживали, попит всередині країни зменшився.

Тепер більше ягід йде на експорт, особливо у замороженому вигляді. Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник під час семінару в Молдові.

Про те, яка вартість 1 кг смородини в Україні, читайте в нашому матеріалі.

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Вартість кілограма смородини в Україні: прогнози

За його словами, попит на саджанці смородини залишається стабільним, тож у найближчі 2–3 роки ціни суттєво не зміняться — нові плантації ще не встигнуть дати врожай. Проте з часом ціни можуть піти вниз, адже смородина — культура з циклічністю у 7–8 років.

Це означає, що періоди високого прибутку змінюються періодами надлишку і падінням цін. Так, у 2012 році кілограм смородини коштував $3, а у 2017-му — лише 4 гривні (приблизно 20 центів).

Однією з причин таких коливань є простота вирощування цієї ягоди. Її легко садити, відносно дешево закладати плантації, і більшість процесів можна механізувати. Через це вирощувати смородину стали масово, що призвело до надвиробництва. Згодом частину плантацій вирішили знищити: у Польщі — замінили на жимолость, в Україні — на малину, суницю або яблука.

Щодо червоної смородини, то її в Україні вирощують небагато, але вона має потенціал. Особливо якщо закладати пізні сорти, які можуть зберігатися до пів року. Їх вигідно продавати ближче до зими, коли ціна зростає до 10–12 євро за кілограм.

Однак війна сильно вплинула на настрої фермерів. Вони не поспішають висаджувати нові ягоди через нестачу води та працівників. За словами Баштанника, зараз багато хто думає не про ринки збуту, а про те, скільки зможе полити і кому довірити збір урожаю.

Скільки коштує кілограм смородини в Україні

Сезон збору чорної смородини в Україні припадає на липень-серпень. Але вже зараз на ринку та в магазинах почали з’являтися перші ягоди. Цього року ціни на ягоди досить високі.

У Варусі 250 г чорної смородини можна придбати за 169 грн 90 коп, у Сільпо 100 г чорної смородини коштує 34 грн 40 коп. Гуртові ціни за кг смородини в Україні стартують від 120 грн.

На ринках ягід поки що зовсім небагато, і зазвичай їх продають не в кілограмах, а літровими банками. Наразі вартість однієї літрової банки стартує від 100 грн.

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