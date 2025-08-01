В пятницу, 1 августа, министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал о плане действий на среднесрочный и краткосрочный периоды, среди которых ожидаются улучшения в сфере пенсий, соцпомощи и поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом он написал у себя в Facebook.

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Министр отметил, что он представил свои приоритеты на 100 дней – в краткосрочный период и в среднесрочный.

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Среди них:

изменение подходов к пенсионному обеспечению (гарантированные выплаты по достижении возраста, трансформация специальных пенсий в профессиональные, обязательная накопительная система);

базовая социальная помощь и реформа прожиточного минимума;

развитие социальных услуг по подходу «деньги ходят за человеком», кейс-менеджмент и переход к адресной поддержке;

запуск «единого окна» для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), где можно будет получить помощь и поддержку с момента эвакуации до интеграции в новую общину;

индивидуальная комплексная поддержка людей с инвалидностью по международным стандартам, помощь с трудоустройством, средства реабилитации.

Он добавил, что система социального обеспечения должна отвечать запросам людей и быть адресована не по статусу, а по потребностям.

Он анонсировал привлечение народных депутатов на ранних этапах разработки реформ.

Источник: Денис Улютин

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