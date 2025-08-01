Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни

У п’ятницю, 1 серпня, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютин розповів про план дій на середньостроковий та короткостроковий періоди, серед яких очікуються покращення в сфері пенсій, соцдопомоги та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це він написав у себе в Facebook.

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Міністр зазначив, що він представив свої пріоритети на 100 днів – у короткостроковий період та у середньостроковий.

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Серед них:

зміна підходів до пенсійного забезпечення (гарантовані виплати по досягненню віку, трансформація спеціальних пенсій у професійні, обовʼязкова накопичувальна система);

базова соціальна допомога та реформа прожиткового мінімуму;

розвиток соціальних послуг за підходом “гроші ходять за людиною”, кейс-менеджмент та перехід до адресної підтримки;

запуск “єдиного вікна” для внутрішньо переміщенних осіб (ВПО), де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду;

індивідуальна комплексна підтримка людей з інвалідністю за міжнародними стандартами, допомога з працевлаштуванням, засоби реабілітації.

Він додав, що система соціального забезпечення має відповідати запитам людей та бути адресована не за статусом, а за потребами.

Він анонсував залучення народних депутатів на ранніх етапах розробки реформ.

Джерело: Денис Улютін

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