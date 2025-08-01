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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни

скільки буде пенсії при зарплаті в 10000 гривень
Фото: Факти ICTV

У п’ятницю, 1 серпня, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютин розповів про план дій на середньостроковий та короткостроковий періоди, серед яких очікуються покращення в сфері пенсій, соцдопомоги та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це він написав у себе в Facebook.

Зміни від Мінсоцполітики: що очікувати та коли

Міністр зазначив, що він представив свої пріоритети на 100 днів – у короткостроковий період та у середньостроковий. 

Зараз дивляться

Серед них:

  • зміна підходів до пенсійного забезпечення (гарантовані виплати по досягненню віку, трансформація спеціальних пенсій у професійні, обовʼязкова накопичувальна система); 
  • базова соціальна допомога та реформа прожиткового мінімуму; 
  • розвиток соціальних послуг за підходом “гроші ходять за людиною”, кейс-менеджмент та перехід до адресної підтримки; 
  • запуск “єдиного вікна” для внутрішньо переміщенних осіб (ВПО), де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду;
  • індивідуальна комплексна підтримка людей з інвалідністю за міжнародними стандартами, допомога з працевлаштуванням, засоби реабілітації.

Він додав, що система соціального забезпечення має відповідати запитам людей та бути адресована не за статусом, а за потребами. 

Він анонсував залучення народних депутатів на ранніх етапах розробки реформ. 

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Джерело: Денис Улютін

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