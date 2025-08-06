Дефицит внешней торговли Украины в июне достиг рекордного уровня: что это значит

Согласно последним данным НБУ, в июне дефицит внешней торговли Украины достиг рекордного уровня — 5,07 миллиарда долларов. Это означает, что объем импорта превысил экспорт именно на такую сумму.

О дефиците внешней торговли Украины и чем грозит это обычным украинцам, мы поговорили с экономистом Олегом Пендзиным.

Дефицит внешней торговли Украины: что означает

Дефицит внешней торговли Украины означает, что страна покупает за рубежом больше товаров и услуг, чем продает. То есть импорт превышает экспорт, и из-за этого в экономике образуется своеобразный дисбаланс, ведь тратится больше денег, чем поступает от продажи украинских товаров за границу.

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Этому есть несколько объяснений: украинцы больше потребляют импортных товаров, и есть уменьшение объемов экспорта.

Дефицит внешней торговли не всегда является чем-то негативным, но если он длительный и большой, то это может создавать риски для экономики, особенно когда не хватает других источников поступления валюты, таких как международная помощь, инвестиции или переводы от украинцев из-за рубежа.

Дефицит внешней торговли Украины: риски

Дефицит внешней торговли Украины создает ряд рисков для экономики страны. Основная угроза заключается в том, что когда импорт значительно превышает экспорт, это приводит к недостатку валюты, необходимой для покрытия внешних обязательств.

Такая ситуация может:

ослаблять национальную валюту,

вызывать снижение золотовалютных резервов,

повышать зависимость от внешних кредитов и помощи.

Более того, длительный дефицит указывает на структурные проблемы в экономике. Речь идет о недостаточном развитии конкурентоспособных отраслей, высокой зависимости от импорта сырья или готовой продукции. Это снижает экономическую устойчивость и повышает уязвимость к внешним шокам.

Дефицит внешней торговли Украины: последствия

Несмотря на то, что дефицит внешней торговли Украины товарами вырос, экономист Олег Пендзин советует не паниковать.

По словам экономиста, Украина почти всегда покупала за рубежом больше товаров и услуг, чем продавала. Именно поэтому государство регулярно покрывало дефицит бюджета за счет внешних заимствований — иных источников поступления валюты просто не было. Таким образом компенсировалось и отрицательное сальдо торгового баланса, то есть превышение импорта над экспортом.

По его мнению, не стоит чрезмерно реагировать на июньский дефицит в более 5 миллиардов долларов. Это привычная ситуация для Украины, ведь профицита внешней торговли фактически никогда не было. Разницу между объемами купленного и проданного традиционно покрывали внешними займами, что, соответственно, и приводило к росту внешнего долга.

Текущий торговый дисбаланс, по словам экономиста, не является чем-то удивительным в контексте войны. Украина вынуждена покупать военную технику за рубежом, а для этого нужна валюта. Есть определенный дефицит товаров в Украине, ведь с началом полномасштабного вторжения существенно изменился спрос на отдельную продукцию, которую раньше почти не покупали.

— До активной фазы боевых действий Украина традиционно экспортировала соль. Сегодня же эту продукцию приходится импортировать. И такая ситуация не единична, ведь многие товары, которые ранее производились в стране, теперь импортируются, — отметил экономист.

Пока Украина получает макрофинансовую помощь в валюте, серьезных угроз нет. Золотовалютные резервы пополняются за счет внешнего финансирования, в частности от стран Европейского Союза.

Проблема, по мнению Пендзина, заключается в другом. Объемы этой поддержки могут существенно уменьшиться, как только боевые действия прекратятся или будет объявлено даже условное перемирие.

— Нынешний дефицит внешней торговли не критичен и не должен вызывать паники. Пока торговый дисбаланс перекрывается внешней помощью, ситуация остается контролируемой. Но в долгосрочной перспективе Украине необходимо постепенно сокращать отрицательное сальдо торгового баланса. Иначе страна может столкнуться с рисками нехватки валюты для закупки импортных товаров, что потенциально станет серьезной экономической проблемой, — считает Пендзин.

Но это не самый насущный вызов в период активной фазы войны.

Относительно внешней торговли агропродукцией, экономист отметил, что Украина достаточно спокойно вышла из ситуации, вызванной отменой торгового безвиза с ЕС. Это стало возможным благодаря восстановлению привычных рынков сбыта зерна в странах Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Китая.

Ранее, при наличии безвизового режима торговли, значительная часть аграрной продукции продавалась именно в Европу как на премиальный рынок. Теперь же Украина возвращается к традиционным направлениям экспорта. В то же время объемы экспорта зерновых уменьшились.

— В 2024 году физически собрано меньше урожая, следовательно часть продукции пришлось оставить внутри страны, что повлияло на общие экспортные показатели. В течение последних месяцев продавались остатки предыдущего урожая, поэтому валютные поступления из агросектора были ниже, — отметил эксперт.

Ситуация может улучшиться после начала активного экспорта урожая этого года, и именно от объемов собранного зерна будут зависеть будущие показатели торгового баланса.

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