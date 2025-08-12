Компенсация инвестиций через налоги: комитет Рады поддержал два законопроекта

12 августа Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию капитальных инвестиций через налоги.

Об этом сообщил инициатор законопроектов, народный депутат Дмитрий Кисилевский.

— Профильный комитет одобрил интеграцию в украинское законодательство успешно применяемого в ЕС механизма компенсации капитальных инвестиций через налоги. Далее — рассмотрение в Раде. Этого закона ждут все промышленники. Он станет еще одним инструментом политики Сделано в Украине, — отметил нардеп.

Суть законопроектов 13414 и 13415

Авторами законопроектов №13414 и №13415 являются народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец — в общей сложности 55 депутатов из разных фракций и групп.

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать за счет собственных налогов предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

В частности, компенсации подлежат:

расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;

расходы на приобретение производственного оборудования;

расходы на приобретение земельного участка.

Частичная компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:

налог на прибыль;

импортный НДС на оборудование;

импортная пошлина на оборудование;

налог на имущество;

земельный налог.

Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

от €100 тыс. до €1 млн – 70%;

от €1 млн до €20 млн – 50%;

от €20 млн до €50 млн – 30% инвестиций.

Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать и для инвестиций существующих предприятий, а не только новых.

Политика развития украинских производителей Сделано в Украине была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность.

В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов 5-7-9, грантов в 8 млн грн на оборудование и 16 млн грн — на восстановление, индустриальные парки, поддержка проектам со значительными инвестициями (от €12 млн), упрощение изменения целевого назначения земли, страхование инвестиций от военно-политических рисков.

