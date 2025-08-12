Компенсация инвестиций через налоги: комитет Рады поддержал два законопроекта
12 августа Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию капитальных инвестиций через налоги.
Об этом сообщил инициатор законопроектов, народный депутат Дмитрий Кисилевский.
— Профильный комитет одобрил интеграцию в украинское законодательство успешно применяемого в ЕС механизма компенсации капитальных инвестиций через налоги. Далее — рассмотрение в Раде. Этого закона ждут все промышленники. Он станет еще одним инструментом политики Сделано в Украине, — отметил нардеп.
Суть законопроектов 13414 и 13415
Авторами законопроектов №13414 и №13415 являются народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец — в общей сложности 55 депутатов из разных фракций и групп.
Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать за счет собственных налогов предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.
В частности, компенсации подлежат:
- расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;
- расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;
- расходы на приобретение производственного оборудования;
- расходы на приобретение земельного участка.
Частичная компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:
- налог на прибыль;
- импортный НДС на оборудование;
- импортная пошлина на оборудование;
- налог на имущество;
- земельный налог.
Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:
- от €100 тыс. до €1 млн – 70%;
- от €1 млн до €20 млн – 50%;
- от €20 млн до €50 млн – 30% инвестиций.
Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать и для инвестиций существующих предприятий, а не только новых.
Политика развития украинских производителей Сделано в Украине была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность.
В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов 5-7-9, грантов в 8 млн грн на оборудование и 16 млн грн — на восстановление, индустриальные парки, поддержка проектам со значительными инвестициями (от €12 млн), упрощение изменения целевого назначения земли, страхование инвестиций от военно-политических рисков.