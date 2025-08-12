Компенсація інвестицій через податки: комітет Ради підтримав два законопроєкти

12 серпня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсацію капітальних інвестицій через податки.

Про це повідомив ініціатор законопроєктів, народний депутат Дмитро Кисилевський.

– Профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму компенсації капітальних інвестицій через податки. Далі – розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики Зроблено в Україні, – зазначив нардеп.

Суть законопроєктів 13414 та 13415

Авторами законопроєктів №13414 та №13415 є народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетьманцев, Андрій Мотовиловець – загалом 55 депутатів із різних фракцій і груп.

Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Зокрема, компенсації підлягають:

витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

витрати на придбання виробничого обладнання;

витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватися через такі податки:

податок на прибуток;

імпортний ПДВ на обладнання;

імпортне мито на обладнання;

податок на майно;

земельний податок.

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

від €100 тис. до €1 млн – 70%;

від €1 млн до €20 млн – 50%;

від €20 млн до €50 млн – 30% інвестицій.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій наявних підприємств, а не тільки нових.

Політика розвитку українських виробників Зроблено в Україні була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість.

Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів 5-7-9, грантів у 8 млн грн на обладнання і 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримку проєктів зі значними інвестиціями (від €12 млн), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

