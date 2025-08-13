Соглашения о свободной торговле с Турцией и партнерстве с ОАЭ поданы на ратификацию в ВР

Правительство Украины утвердило и передало на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, предусматривающие ратификацию двух ключевых международных соглашений — о свободной торговле с Турецкой Республикой и о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Ратификация соглашения о свободной торговле с Турцией и партнерства с ОАЭ

Одобрен проект закона О ратификации Соглашения о свободной торговле между правительством Украины и правительством Турецкой Республики. Законопроектом предлагается ратифицировать

Соглашение о свободной торговле между правительством Украины и правительством Турецкой Республики было заключено 03.02.2022 в г. Киеве.

— Реализация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг Турецкой Республики и откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства, – цитирует Мельничук постановление Кабмина.

Правительство также одобрило и подало на ратификацию Верховной Раде Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов, подписанное 17.02.2025 года в Абу-Даби.

— Реализация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, позволит отечественным производителям получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг ОАЭ, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства, – говорится в правительственном обосновании законопроекта.

