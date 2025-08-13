Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною та партнерство з ОАЕ подані на ратифікацію у ВР

Уряд України затвердив та передав на розгляд Верховної Ради законопроєкти, що передбачають ратифікацію двох ключових міжнародних угод – про вільну торгівлю з Турецькою Республікою та про всеосяжне економічне партнерство з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Ратифікація угоди про вільну торгівлю з Туреччиною на партнерства з ОАЕ

Схвалено проект закону Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Законопроектом пропонується ратифікувати

Угода про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки була укладена 03.02.2022 в м. Києві.

– Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва, – цитує Мельничук ухвалу Кабміну.

Уряд також схвалив і подав на ратифікацію Верховній Раді Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів, підписану 17.02.2025 року в Абу-Дабі.

– Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, дозволить вітчизняним виробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг ОАЕ, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку і модернізації власного виробництв”, – йдеться в урядовому обґрунтуванні законопроєкту.

