До начала нового учебного года осталось меньше месяца, поэтому многие родители уже начинают подсчитывать расходы на школьные принадлежности.

Сколько стоит собрать ребенка в школу, читайте в нашем материале.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: стоимость минимального набора

Готовя материал, мы проанализировали актуальные цены на базовый набор для школьника в 2025 году, от рюкзака до пенала. Цены могут существенно отличаться в зависимости от региона, бренда и магазина.

Даже в соседних торговых точках цены на канцтовары могут быть разными. Для обзора взяли данные из одного из популярных в Украине сетевых магазинов.

Цены на школьные принадлежности в 2025 году:

Пенал обойдется в 15 грн

Самая дешевая папка для тетрадей — 18 грн

Набор линеек будет стоить не менее 22 грн

Дневник с мягкой обложкой обойдется в 24 грн

Дневник с твердой обложкой — 42 грн

Рюкзак будет стоить 520 грн

Обложки для книг обойдутся в 119 грн

Набор шариковых ручек — не менее 11 грн

Цветные карандаши будут стоить 31 грн

Настольный набор (ножницы, степлер, скотч, органайзер) — от 90 грн

Набор тетрадей из пяти штук по 12 листов — от 90 грн

Ластик будет стоить 4 грн

Прозрачные обложки на тетради — 8 грн

Цветные обложки на тетради — 33 грн

Итак, общая цена на базовый набор школьника в 2025 году составляет около 1 027 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году: дополнительные расходы

Это лишь минимальный набор канцелярских товаров для школьника. На самом деле детям часто требуются и дополнительные технические средства, например, планшет для обучения, а также одежда для посещения занятий, если они проходят очно. Кроме того, нужна спортивная форма для уроков физкультуры и другие необходимые вещи.

В этом расчете мы не учитывали такие расходы, поэтому чтобы полноценно собрать ребенка в школу, придется потратить значительно больше, чем на базовый набор канцтоваров.

В зависимости от класса, родителям стоит предусмотреть средства на дополнительные канцтовары. Для младших классов это могут быть цветная бумага, картон, фломастеры, альбомы для рисования, пластилин, клей, тетради для письма и арифметики.

В младших классах детям часто нужны печатные рабочие тетради, которые придется покупать отдельно в течение года. А в средней и старшей школе добавляются тетради для практических работ по физике, химии, биологии или географии. Мы эти расходы в расчет не включали, но из-за них общая сумма, которую родителям придется выложить на обучение ребенка, может оказаться гораздо больше.

Цены в 2025 году: что изменилось

Стоимость школьных принадлежностей за год почти не изменилась. Некоторые позиции подорожали, другие стали дешевле, но в целом цены держатся в пределах прошлогодних.

Напомним, что семьи первоклассников в 2025 году имеют возможность получить единовременную государственную помощь в размере 5 тысяч гривен по программе Пакунок школяра. Подать заявку можно будет через приложение Дія после официального старта программы. Деньги поступят на Дія.Картку и их можно будет тратить только безналичным способом на школьные товары, одежду и обувь.

