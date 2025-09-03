Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10225-д о легализации криптовалюты в Украине, который устанавливает правила ее налогообложения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Легализация криптовалюты в Украине: что известно

Как сообщил Железняк, законопроект поддержали 246 народных депутатов.

Документ устанавливает общую ставку налогообложения операций с виртуальными активами: 18% налога на прибыль и 5% военного сбора. В то же время в первый год после вступления в силу будет действовать льготная ставка — 5% для вывода средств в фиат (вывод криптовалюты в традиционные деньги).

Ранее председатель комитета Гетманцев сообщал, что виртуальные активы в документе определяются как цифровое имущество, существующее благодаря технологии блокчейн. Они не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине.

Предусматриваются три категории активов:

токены с привязкой к активам (например, к валюте или имуществу);

токены электронных денег (привязанные к официальной валюте);

другие виртуальные активы.

Для физических лиц налогом будет облагаться прибыль — разница между доходом от продажи и расходами на покупку активов. Для тех, кто приобрел криптовалюту до принятия закона, предусмотрена льготная ставка 5% в 2026 году.

Юридические лица будут иметь отдельные правила налогообложения. Перечень расходов будет определять Минфин по представлению регулятора.

Операции по выпуску, продаже, обмену или погашению виртуальных активов освобождаются от НДС, кроме операций с NFT и активами, удостоверяющими право требования передачи имущества или услуг.

Также поставщики услуг с виртуальными активами, работающие с резидентами Украины, будут обязаны встать на учет в контролирующих органах и подавать ежегодные отчеты. За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы, которые на переходном этапе будут уменьшены.

По словам главы финансового комитета, легализация криптовалюты принесет государственному бюджету миллиардные поступления.

— Легализация крипты потенциально может иметь значительный эффект для бюджета – по данным исследования Global Ledger о потенциале налогообложения, если бы рынок крипты был легализован раньше, уже за 2021-2024 года государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж (по ставке 18%) и еще до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан, — сказал Гетманцев.

Ожидается, что изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

